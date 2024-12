A McLaren revelou que está assumindo alguns "riscos corajosos" com o projeto de seu carro para 2025, já que está de olho em um título duplo na Fórmula 1 na próxima temporada.

A equipe sediada em Woking acabou de encerrar uma espera de 26 anos pelo campeonato de construtores, com Lando Norris e Oscar Piastri ajudando a garantir o troféu no GP de Abu Dhabi no último fim de semana.

No entanto, depois de ver Norris ser derrotado por Max Verstappen na disputa pelo título de pilotos, o foco está claramente voltado para a próxima temporada.

Depois de um ano que superou em muito suas expectativas iniciais, o CEO da McLaren, Zak Brown, explicou que a abordagem para 2025 será completamente diferente - tanto em termos de ambição quanto de mentalidade.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Brown disse que a equipe não estava satisfeita com o ritmo de seu carro atual e optou por ultrapassar os limites no próximo ano, buscando algumas ideias ambiciosas de design.

"Estamos indo para o próximo ano com força total", afirmou Brown. "Acho que estamos com uma mentalidade diferente agora em termos de confiança da equipe e do grau de coragem que a equipe está preparada para assumir no desenvolvimento do carro do próximo ano".

"A equipe não está pensando: 'vamos apenas fazer alguns ajustes aqui e ali. O carro está muito bom'. Temos algumas coisas no carro do ano que vem que são um 'risco corajoso'".

"Acho que você só chega na frente se tentar superar todo mundo, ao contrário da mentalidade que tínhamos quando começamos este ano, que era do tipo 'vamos ser tão bons quanto eles'. A mudança de mentalidade agora é: 'vamos vencer todo mundo'".

Zak Brown, CEO da McLaren Racing, e a equipe da McLaren comemoram depois de garantir o título do Campeonato de Construtores Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Brown explicou que a McLaren sabe que precisa estar na frente em 2025 se quiser afastar a ameaça da Red Bull, Ferrari e Mercedes, com todas as quatro equipes tendo vencido corridas nos estágios finais da campanha de 2024.

"Temos que desenvolvê-los mais, pilota-los mais e criar mais estratégias, ao contrário da mentalidade de 'apenas não cometer erros'. Isso simplesmente não é competitivo o suficiente".

"Comercialmente, agora somos muito fortes e temos dois grandes pilotos. Isso é uma força enorme".

"Mas a concorrência é muito boa. A Mercedes está bem ali, e as Ferraris e Red Bulls também, certo?"

"Quando você sente que elas estão começando a cair um pouco [no desempenho], elas detonam. Portanto, acho que teremos quatro equipes no próximo ano [na disputa pelos títulos], e qualquer uma delas poderá vencer os dois campeonatos".

Após um ano em que a McLaren teve que aprender a vencer novamente e admite ter deixado algumas oportunidades escaparem, Brown diz que a equipe ganhou muita confiança com tudo o que passou.

"Acho que estaremos muito mais preparados no próximo ano, porque acho que entramos neste ano pensando que nem em um milhão de anos estaríamos onde estamos", disse Brown.

"Quase não estávamos mentalmente preparados. Não estávamos despreparados, mas simplesmente não entramos com essa mentalidade que temos agora".

"Acho que entraremos no próximo ano sabendo o quanto será difícil, mas querendo vencer os campeonatos mundiais de pilotos e de construtores".

"Este ano foi: 'vamos ficar entre os três primeiros e ver se conseguimos a primeira vitória para o Lando'. Já passamos dessa fase. Agora, temos dois pilotos que podem competir pelo campeonato mundial e vamos tentar vencer os dois", conclui.

MotoGP no Brasil, FINAL do Moto1000GP, RETROSPECTIVA 2024 on e OFF-ROAD, e estreia da Yamaha na F-E



MotoGP no Brasil, FINAL do Moto1000GP, RETROSPECTIVA 2024 on e OFF-ROAD, e estreia da Yamaha na F-E

