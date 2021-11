Com Lewis Hamilton excluído da classificação desta sexta por conta de uma irregularidade no DRS, o heptacampeão sai da última posição na corrida Sprint deste sábado em Interlagos, parte do fim de semana do GP de São Paulo de Fórmula 1. E, para piorar a situação de Hamilton, seu rival na luta pelo título, Max Verstappen, herda a pole position.

Os comissários confirmaram o que havia sido levantado pelo delegado técnico Jo Bauer, que a asa móvel na Mercedes de Hamilton se abria mais do que o permitido. Com o W12 fora do regulamento determinado pela FIA, a exclusão era a única punição possível para o heptacampeão, que agora amarga a 20ª posição no grid deste sábado, saindo atrás da dupla da Haas.

Assim, todo o grid sobe uma posição, o que significa que Valtteri Bottas não terá vida fácil para representar a Mercedes na frente. Apesar de subir para a segunda posição, ele terá três carros com motor Honda ao seu redor: o pole Verstappen, além de Sergio Pérez e Pierre Gasly na segunda fila.

Hamilton chegou a Interlagos 19 pontos atrás de Verstappen no Mundial de Pilotos, e esperava um bom final de semana para pelo menos manter a diferença do rival. Mas seus problemas começaram já na sexta, quando a Mercedes confirmou que ele trocaria o motor de combustão interna, tendo que pagar cinco posições de punição.

Agora, saindo do fundo do grid na Sprint, a Mercedes pode inclusive arriscar e trocar toda a unidade de potência de Hamilton para o domingo, evitando maiores dores de cabeça futuras sobre confiabilidade, um tema que já aterrorizou a marca alemã em 2021.

Veja abaixo como ficou o grid da Sprint de Interlagos:

1 Max Verstappen

(Red Bull)



2

Valtteri Bottas

(Mercedes) 3 Sergio Pérez

(Red Bull)



4

Pierre Gasly

(AlphaTauri) 5 Carlos Sainz

(Ferrari)



6

Charles Leclerc

(Ferrari) 7 Lando Norris

(McLaren)



8

Daniel Ricciardo

(McLaren) 9 Fernando Alonso

(Alpine)



10

Esteban Ocon

(Alpine) 11 Sebastian Vettel

(Aston Martin)



12

Yuki Tsunoda

(AlphaTauri) 13 Kimi Räikkönen

(Alfa Romeo)



14

Antonio Giovinazzi

(Alfa Romeo) 15 Lance Stroll

(Aston Martin)



16

Nicholas Latifi

(Williams) 17 George Russell

(Williams)



18

Mick Schumacher

(Haas) 19 Nikita Mazepin

(Haas)



20

Lewis Hamilton

(Mercedes)

VÍDEO: Hamilton compara Verstappen e Alonso

