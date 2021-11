A Mercedes anunciou neste sábado que não entrará com um recurso contra a desclassificação de Lewis Hamilton da sessão da última sexta, que definiu o grid de largada para a corrida Sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1, confirmando que o heptacampeão largará em último.

Hamilton foi o mais rápido na classificação, terminando à frente de Max Verstappen por mais de quatro décimos de segundo. Mas a Mercedes foi convocada pelos comissários da FIA na sexta após uma inspeção técnica encontrar que seu DRS fugia do regulamento ao se abrir mais do que o permitido.

Os comissários entraram em recesso sobre o caso na sexta a noite aguardando novas evidências, antes de reiniciar na manhã deste sábado, anunciando a decisão após o TL2.

Hamilton foi excluído da classificação, com os comissários aceitando o argumento de que isso não foi algo intencional da Mercedes, mas classificando o caso como inaceitável devido às circunstâncias. A equipe tinha direito de apelar da decisão e, se fizesse isso, o piloto manteria a pole da Sprint.

Mas foi confirmado antes da prova de 24 voltas que não apelaria, afirmando que "quer vencer os Mundiais na pista".

Com isso, Hamilton largará em último na Sprint deste sábado, com a equipe optando por não mexer nos ajustes do carro, o que o levaria a largar do pitlane.

