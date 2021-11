F1: Com Zhou na Alfa Romeo, grid de 2022 está completo; confira

A última vaga no grid de 2022 da Fórmula 1 foi fechada: Guanyu Zhou foi anunciado pela Alfa Romeo como seu piloto para o próximo ano e se juntará a Valtteri Bottas, substituindo Antonio Giovinazzi. O chinês, que é atualmente o segundo colocado na Fórmula 2 com duas etapas para o final, será o primeiro de seu país na categoria máxima.

Além da escuderia suíça, Mercedes e Williams também tiveram mudanças, com George Russell a caminho da primeira e Alexander Albon retornando à divisão pela segunda. O resto manteve sua dupla de 2021.

A temporada de 2022 começará em 30 de março, no Bahrein, e terá um calendário recorde de 23 corridas com a adição do GP de Miami e a volta de alguns que foram cancelados nos últimos anos, como Austrália, Canadá, Japão e Singapura.

Grid da Fórmula 1 para 2022

Equipe Piloto 1 Piloto 2 Mercedes Lewis Hamilton George Russell Red Bull Max Verstappen Sergio Perez McLaren Lando Norris Daniel Ricciardo Aston Martin Sebastian Vettel Lance Stroll Alpine Fernando Alonso Esteban Ocon Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz Jr. AlphaTauri Pierre Gasly Yuki Tsunoda Alfa Romeo Valtteri Bottas Guanyu Zhou Haas Nikita Mazepin Mick Schumacher Williams Nicholas Latifi Alexander Albon

Calendário de 2022

GP e circuito Data 20 de março 27 de março 10 de abril 24 de abril [f] 8 de maio 22 de maio 29 de maio 12 de junho 19 de junho 3 de julho 10 de julho 24 de julho 31 de julho 28 de agosto 4 de setembro 11 de setembro 25 de setembro 2 de outubro 9 de outubro 23 de outubro 30 de outubro 13 de novembro 20 de novembro F1 2021: AULA de Hamilton no BRASIL faz JOGO VIRAR pró-Mercedes? A Red Bull ERROU com Verstappen? | RETA FINAL

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: