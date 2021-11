O GP de São Paulo de Fórmula 1 segue com muita polêmica fora das pistas. Após a vitória de Lewis Hamilton, muito se falou sobre a não punição a Max Verstappen na disputa entre os dois na curva do lago e também a respeito da asa e motor da Mercedes. E nos últimos dias, surgiu outra: o DAS estaria 'ativado' nos carros da equipe, que negou.

Alguns usuários na internet viram em imagens onboard da escuderia que o volante parece se mexer para frente e para trás, mecanismo utilizado no sistema de 2020, que permitia alterar a cambagem dos pneus dentro da pista e que foi banido na mesma temporada.

"É uma ilusão de ótica ou algum jogo na coluna de direção, que pode acontecer com o desgaste, e não é uma característica desejável", se manifestou a Mercedes em comunicado. "O sistema de direção é homologado pela FIA desde o início da temporada, então tem sido o mesmo durante todo o ano. Qualquer outra interpretação, é apenas teoria da conspiração."

O campeonato de 2021, muito acirrado na pista entre Verstappen e Hamilton, também trouxe de volta as 'guerras de bastidores', com a equipe alemã e a Red Bull contestando com frequência aspectos técnicos uma da outra.

No mundial de construtores, a Mercedes leva a vantagem e lidera com 521,5 pontos contra 510,5 da rival. Já entre os pilotos, a vitória até o momento é do holandês: 332,5 a 318,5.

F1 2021: AULA de Hamilton no BRASIL faz JOGO VIRAR pró-Mercedes? A Red Bull ERROU com Verstappen? | RETA FINAL

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: