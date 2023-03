Carregar reprodutor de áudio

O GP da Arábia Saudita deu o que falar, sobretudo com as mudanças nas punições de Fernando Alonso. O piloto espanhol chegou a ir ao pódio em Jeddah, mas viu sua terceira posição ir embora, após ser constatado que um mecânico havia trabalhado em seu carro durante o ‘pagamento’ de uma primeira punição. Horas depois, e com um apelo da Aston Martin, o bicampeão da Fórmula 1 teve seu top 3 de volta.

Enrique Bernoldi esteve presente com o grupo de comissários da FIA e falou com exclusividade ao Motorsport.com (asista à entrevista completa no vídeo acima) sobre o que rolou na Arábia. Além disso, o ex-piloto comentou sobre como é o comportamento da atual geração de pilotos em relação às regras e de seu relacionamento com Michael Masi.

Sobre o caso de Alonso, o piloto relatou que ficou até a alta madrugada assistindo tudo o que aconteceu, mas sem poder interferir diretamente do processo decisório.

“Eu estava assistindo ao pódio quando fui chamado para voltar para a sala, acabamos ficando até às 2h da madrugada”, disse Bernoldi. “Quando acabou a corrida eu falei para os meus companheiros e comentei que não havíamos chamado nenhum piloto, nenhuma punição, não fizemos nada. E fomos chamados depois e teve tudo aquilo acontecendo.”

Se há conversas para se tentar mudar algo para o futuro, em tentar tomar as decisões ainda durante a corrida, Bernoldi sinalizou positivamente: “Isso é uma coisa que sempre conversamos, que sempre tentamos fazer. Isso não foi reportado a nós.”

“Isso pode mudar o resultado da corrida. Eu tento tomar minhas decisões na mesma volta. No caso do Alonso, eu fui coadjuvante, porque não é a minha especialidade. Isso envolve regulamento, câmera, o VAR, o diretor de prova querer passar isso pra gente, então eu estava presente em todo o processo, mas não tenho voz sobre a decisão”

“No final, a decisão que foi tomada pela FIA, a maioria das pessoas acabou gostando. Como foi tomada, talvez não tenha sido feita do melhor jeito.”

Na função desde o GP do Azerbaijão de 2021, Bernoldi aproveitou para explicar suas atribuições e também sobre a decisão de se ter o safety car em Jeddah, o que mudou os rumos da prova.

“O regulamento diz que se vai entrar algum bandeirinha na pista, é safety car. A interpretação é toda do diretor der prova. Se o carro de segurança é acionado, isso não chega até nós. Quando temos a informação de que ‘os comissários estão analisando’, ela só vem até a gente por meio do diretor de prova. Um comissário nunca fala ‘coloque o safety car’. Isso não faz parte do nosso trabalho.”

Comportamento diferente, de geração para geração

Piloto dos anos 1990 até meados da década de 2010, Bernoldi admitiu que a atual geração de pilotos reclama mais do que seus companheiros de pista, mas ponderou que o contexto de hoje é diferente.

“Até por ter as redes sociais, por ter o Drive to Survive, os pilotos de hoje reclamam mais. Na minha época eu nunca fiquei mais do que 10 ou 15 minutos. E corríamos talvez até mais agressivamente, até por ter menos regras. Não falo sobre capacidade ou talento, mas acho que eles são mais restritos pelo regulamento, e por isso acaba abrindo uma janela maior para reclamações.”

