Jessica Michibata, casada com Jenson Button de 2008 a 2015, foi detida pela polícia japonesa, acusada de porte de ecstasy, nesta segunda-feira. Segundo o Japan Times, um pacote com a droga chegou ao país com destino ao hotel em que a modelo de 38 anos de idade estava hospedada em Tóquio. A alfândega local descobriu o pacote e verificou a existência do entorpecente.

Segundo a publicação, a ex-mulher do campeão mundial de 2009 de Fórmula 1 nega de ter violado as leis contra drogas do país. Uma outra pessoa descrita como um “conhecido” também foi presa.

Natural de Fukui, no Japão, Michibata mora atualmente nos Estados Unidos. A agência em que atua divulgou um comunicado em seu site e alegou que não conseguiu entrar em contato diretamente com Michibata e ainda está reunindo informações sobre o incidente.

Button estará neste fim de semana em Austin, onde fará sua estreia na NASCAR Cup Series.

