Com o novo regulamento da Fórmula 1, as equipes têm buscado estabilidade por meio da manutenção da dupla de pilotos. Para a temporada de 2022, sete duplas permaneceram inalteradas (antes da guerra Rússia vs Ucrânia), com a chegada de apenas um novato, Zhou Guanyu.

E, na realidade, a maioria das mudanças dentro das duplas resultou de uma única decisão: a escolha da Mercedes de promover George Russell, que resultou na liberação de um assento na Williams (ocupado agora por Alex Albon) e levou Valtteri Bottas para a Alfa Romeo que também renovou completamente seus pilotos dispensando os serviços de Antonio Giovinazzi e com a aposentadoria de Kimi Räikkönen.

O retorno de Kevin Magnussen à Haas foi ditado pela situação geopolítica, que viu Nikita Mazepin ser afastado da equipe americana. Para 2023, o mercado também parecia estar caminhando para uma situação bastante estável, devido à falta de vagas disponíveis nas principais equipes, mas os anúncios em rápida sucessão viraram as coisas de cabeça para baixo.

Primeiro foi a aposentadoria do tetracampeão mundial Sebastian Vettel, depois sua substituição por Fernando Alonso na Aston Martin, o espanhol surpreendeu ao falhar na Alpine apesar das negociações bem avançadas para estender seu contrato.

A equipe francesa foi rápida em anunciar um substituto, que era ninguém menos que Oscar Piastri, piloto reserva cujo acordo parecia prever que ele assumisse um possível assento vindo a ser liberado na Alpine.

No entanto, o australiano assinou contrato com a McLaren, que liberou Daniel Ricciardo. Portanto, é necessário que a equipe de Enstone encontre um substituto para Fernando Alonso, enquanto a McLaren alinhará Lando Norris e Piastri em 2023.

No começo de outubro, as negociações da AlphaTauri com Nyck de Vries (a opção Colton Herta foi fechada) para depois liberar Pierre Gasly para a Alpine na vaga de Alonso se confirmaram. O time de Faenza também já havia estendido o contrato do Yuki Tsunoda até 2023, com a Williams confirmando o fim do ciclo com Nicholas Latifi ao fim da temporada de 2022.

Agora, a 'bola da vez' do mercado é justamente a vaga do time de Grove, com o norte-americano Logan Sargeant, piloto da Fórmula 2 e membro da academia da Williams, bem cotado. Outra opção é Schumacher, que deve ser dispensado pela Haas.

Na equipe dos Estados Unidos, o 'pole position' para ser companheiro de Magnussen, já confirmado para 2023, é o alemão Nico Hulkenberg. O veterano, porém, tem a concorrência principalmente do italiano Antonio Giovinazzi. Enquanto isso, Ricciardo já confirmou que não estará no grid em 2023.

Veja como está a situação de equipes e pilotos para 2023 até agora:

Equipe Fornecedora de motor Pilotos confirmados Contrato expira em: Pilotos cogitados Red Bull Red Bull Max Verstappen Sergio Pérez 2028

2024 Ferrari Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz 2024 2024 Mercedes Mercedes Lewis Hamilton George Russell 2023

? Alpine Renault Esteban Ocon Pierre Gasly 2024 Multianual McLaren Mercedes Lando Norris Oscar Piastri 2025 2024 Alfa Romeo Ferrari Valtteri Bottas Zhou Guanyu ? Haas Ferrari Kevin Magnussen ? ? Antonio Giovinazzi Nico Hülkenberg Pietro Fittipaldi Mick Schumacher AlphaTauri Red Bull Nyck de Vries Yuki Tsunoda 2023 Aston Martin Mercedes Fernando Alonso Lance Stroll Multianual ? Williams Mercedes Alexander Albon ? Logan Sargeant Mick Schumacher Antonio Giovinazzi Jack Aitken Jack Doohan

