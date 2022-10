F1: Verstappen instruiu de Vries a falar com Marko após Monza

Carregar reprodutor de áudio

'Joia' da Red Bull na Fórmula 1 desde que chegou à equipe anglo-austríaca, foi o holandês Max Verstappen que instruiu o compatriota Nyck de Vries, confirmado pela AlphaTauri para 2023 nesta sexta-feira, a procurar Helmut Marko, consultor de automobilismo da marca de energéticos, a fim de garantir a vaga ao lado do japonês Yuki Tsunoda no 'time B' taurino. O 'toque' do campeão de 2021 veio após o GP da Itália, no qual o recém-contratado brilhou pela Williams em Monza.

Na ocasião, o time britânico de Grove não pôde contar com o anglo-tailandês Alexander Albon, que teve de se ausentar da prova em função de uma apendicite, de modo que escalou de Vries para o fim de semana nas cercanias de Milão.

O holandês brilhou e terminou a etapa em nono, ofuscando o canadense Nicholas Latifi, que deixará a equipe inglesa no fim de 2022 -- o companheiro de Albon ainda é desconhecido. De todo modo, a atuação de de Vries foi o suficiente para Verstappen vislumbrar um futuro para o amigo na Alpha.

Nyck, então, acatou o conselho de Max e contatou Marko, encontrando-se com o dirigente na Áustria. A partir daí, a negociação avançou e também permitiu que a AlphaTauri negociasse Pierre Gasly com a Alpine, que anunciou o francês como seu piloto para os próximos anos.

De qualquer forma, o Motorsport.com questionou Verstappen sobre as tratativas do grupo Red Bull com de Vries. "Tivemos um jantar depois de Monza e eu disse a ele pra ligar [para Marko], pois nunca se sabe o que pode acontecer. Foi na hora certa. Helmut provavelmente se mantém empolgado numa segunda-feira após uma corrida domingo. Funcionou bem e estou muito feliz por ele (de Vries)".

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

A oportunidade para de Vries correr pela AlphaTauri surgiu após o time italiano de Faenza desistir de contratar o jovem norte-americano Colton Herta, já que o astro da Andretti na IndyCar não tem pontos suficientes para tirar a superlicença da F1.

Já de Vries, que era especulado na Williams, detém o documento para correr na categoria, tendo conquistado da Fórmula 2 em 2019 e o campeonato da Fórmula E com a Mercedes em 2021. Na F1, ele era um dos reservas das Flechas de Prata, com quem ele rompe laços na ida para a AlphaTauri.

De todo modo, para Verstappen, o desempenho de de Vries em Monza foi determinante, pois, após a etapa da Itália, não havia mais "discussão" sobre as credenciais do compatriota. "E quando Helmut gosta de algo, ele é ousado o suficiente para colocar a pessoa no carro, ao passo que outras marcas talvez sejam um pouco mais cautelosas. Foi uma grande notícia. Também somos bons amigos", completou Verstappen.

