Uma disputa intensa entre Mercedes, Red Bull e até McLaren e Ferrari mais atrás. Este foi o clima da classificação para o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, que acontece neste domingo em Ímola. E, no final, a pole position ficou com alguém que sabe muito bem como é sair na frente, com Lewis Hamilton garantindo a primeira posição pela 99ª vez em sua carreira.

O heptacampeão garantiu a pole position com sua primeira volta do Q3, não sendo superado por ninguém na segunda saída. Ele terá ao seu lado Sergio Pérez, que surpreendeu no final ao superar Max Verstappen, enquanto Valtteri Bottas sai de um distante sétimo lugar.

Uma disputa que deve prometer muito no domingo é a das McLarens de Lando Norris e Daniel Ricciardo, com Charles Leclerc e a Ferrari, além de Pierre Gasly e a AlphaTauri. Confira o grid de largada do GP da Emilia Romagna abaixo:

A F1 volta à pista de Ímola no domingo para o GP da Emilia Romagna, marcado para 10h, horário de Brasília e você acompanha a transmissão pela Band ou pelo Bandsports. E assim que acabar a corrida, tem mais um Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa da etapa. Não perca!

Todas as notícias sobre o GP da Emilia Romagna de F1 você acompanha no Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

Q4 AO VIVO: Destaques da classificação para o GP da Emilia Romagna de F1, em Ímola

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: TELEMETRIA: A verdade sobre motor Honda e tudo sobre o GP da F1 em Ímola

Your browser does not support the audio element.