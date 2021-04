A Fórmula 1 definiu neste sábado o grid de largada para o GP da Emilia Romagna, segunda etapa da temporada 2021. E em uma sessão muito movimentada no autódromo de Ímola, marcada por uma forte batida de Yuki Tsunoda, a pole position ficou com Lewis Hamilton, tendo Sergio Pérez ao seu lado na primeira fila.

Enquanto a Mercedes deu as cartas na sexta-feira, com Valtteri Bottas liderando os dois treinos livres, a manhã do sábado foi de Max Verstappen, que voou com a Red Bull no TL3, marcando o melhor tempo do final de semana até então, 01min14s958.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Q1

Poucos pilotos foram à pista assim que começou a contagem regressiva de 18 minutos, com a dupla da Haas marcando as primeiras voltas da sessão. Mas o Q1 foi paralisado com 12 minutos para o fim devido a uma forte batida de Yuki Tsunoda, que destruiu a traseira de sua AlphaTauri.

A sessão foi retomada minutos depois e todo o grid rapidamente foi à pista para marcar seu tempo. E os limites de pista voltaram a ser o centro dos debates durante o Q1, com diversas voltas sendo canceladas pela direção de prova, que parece ter uma cobrança mais rígida neste final de semana após a polêmica causada no GP do Bahrein.

No final, Bottas terminou o Q1 na ponta, com 01min14s672, 0s283 a frente de Hamilton e com Norris em terceiro. Verstappen foi o quarto, a quase meio segundo do tempo do finlandês. Foram eliminados nessa primeira parte da classificação, em ordem de largada: Raikkonen, Giovinazzi, Schumacher, Mazepin e Tsunoda.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Q2

Diferente do Q1, os ponteiros não perderam tempo e rapidamente foram à pista assim que começou a regressiva de 15 minutos. Após a primeira rodada de voltas, Hamilton ocupava a ponta, com 01min14s817, feio de pneus médios, seguido de Verstappen, a 0s067 e Bottas a 0s281, todos de médio.

No final, deu Sergio Pérez na ponta do Q2, com 01min14s716, feito de pneu macio, 0s002 a frente de Norris, com Leclerc a menos de um décimo também. Hamilton, Verstappen e Bottas, que não fizeram novos tempos na metade final, foram quarto, quinto e sexto e largam de médios amanhã.

Foram eliminados Sainz, Russell, Vettel, Latifi e Alonso.

Q3

Ninguém perdeu tempo e rapidamente todos os dez pilotos saíram fazer suas primeiras voltas. Após a rodada inicial de tempos, Lewis Hamilton ocupava a ponta, com 01min14s411, 0s091 a frente de Verstappen, enquanto Pérez era o terceiro, a 0s254, enquanto Bottas era apenas o sétimo, a quase seis décimos de distância.

A batalha durou até os segundos finais da classificação mas, no final, foi Lewis Hamilton que garantiu sua 99ª pole position da carreira com seu 01min14s411. Sergio Pérez superou Verstappen no final para conquistar o segundo lugar. Completaram o top 10: Leclerc, Gasly, Ricciardo, Norris, Bottas, Ocon e Stroll.

A F1 volta à pista de Ímola no domingo para o GP da Emilia Romagna, marcado para 10h, horário de Brasília e você acompanha a transmissão pela Band ou pelo Bandsports. E assim que acabar a corrida, tem mais um Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa da etapa. Não perca!

Todas as notícias sobre o GP da Emilia Romagna de F1 você acompanha no Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

Q4 AO VIVO: Destaques da classificação para o GP da Emilia Romagna de F1, em Ímola

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: TELEMETRIA: A verdade sobre motor Honda e tudo sobre o GP da F1 em Ímola

Your browser does not support the audio element.