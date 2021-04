Lewis Hamilton disse que não esperava que a Mercedes pudesse ficar à frente da Red Bull no treino classificatório de Fórmula 1 para o GP da Emilia Romagna.

A segunda etapa da temporada de 2021 da categoria máxima do automobilismo contou com a pole de número 99 da carreira de Hamilton - e sua primeira em Ímola. O piloto da Mercedes cravou tempo de 1min14s411 e largará na corrida deste domingo à frente do seu principal rival Max Verstappen, que alcançou o terceiro melhor tempo.

Sergio Pérez superou seu companheiro de equipe no final da sessão para garantir a segunda posição com tempo de 1min14s446.

Em entrevista após o fim do Q3 em Ímola, Hamilton se mostrou surpreso e declarou que não esperava que pudesse ficar à frente da equipe austríaca.

"Hoje ótimo, obviamente, eu definitivamente não esperava que estivéssemos à frente dos dois carros da Red Bull", disse.

"Eles foram tão rápidos neste fim de semana, houve momentos em que estavam seis décimos à frente, não sabíamos realmente onde estaríamos, mas o carro já estava muito melhor desde o início."

O heptacampeão revelou gostar do fato de ser o único carro da montadora alemã a ser desafiado pelos Red Bulls na corrida deste domingo. Uma vez que Valtteri Bottas, que havia sido o pole para o GP do ano passado, largará na oitava posição.

"Eu adoro isso. Adoro o desafio. Acho ótimo finalmente termos os dois Red Bulls lá. Acho que definitivamente vai tornar a estratégia mais difícil e vai ser um verdadeiro desafio amanhã porque eles têm um ótimo ritmo de corrida", disse.

"Acho que o ritmo deles foi mais forte no longo prazo ontem. Mas estou muito feliz porque a primeira volta foi muito boa, muito limpa."

"E houve algumas melhorias na segunda volta, não foi tão bom quanto a primeira, mas estou muito grato. Fiz a última curva, ouvi que consegui a pole e fiquei super grato", concluiu.

Veja como ficou o grid de largada para o GP da Emilia Romagna:

