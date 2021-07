Max Verstappen conquistou a pole position do GP da Áustria de Fórmula 1 ao bater Lando Norris na classificação por apenas 48 milésimos. O holandês confirmou o favoritismo e manteve a dominância no Red Bull Ring que mostrou desde a etapa da Estíria no mesmo circuito.

O companheiro do holandês, Sergio Pérez, fechou o top 3, à frente das duas Mercedes, de Lewis Hamilton, em quarto, e Valtteri Bottas, em quinto.

O grid definitivo saiu após a punição a Sebastian Vettel, penalizado em três posições por ter bloqueado Fernando Alonso em sua volta rápida no fim do Q2. Além do tetracampeão, Bottas e Carlos Sainz também foram chamados pelos comissários por terem pilotado lentamente antes de abrir volta na Curva 10, mas saíram "limpos".

Confira o grid de largada do GP da Áustria

F1 2021: Verstappen VOA, Norris ASSOMBRA e Mercedes em DESESPERO; acompanhe debate do quali | Q4

TELEMETRIA: Quais as esperanças de Hamilton na Áustria? Rico Penteado responde

