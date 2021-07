Uma prova com uma cara muito similar à da semana passada. Max Verstappen voltou a passear no Red Bull Ring, vencendo com folga o GP da Áustria de Fórmula 1, conquistando sua quinta vitória no ano e a terceira consecutiva, enquanto Lewis Hamilton chegou a estar em segundo, mas sofreu com problemas na traseira do carro e terminou em quarto, com Valtteri Bottas e Lando Norris completando o pódio.

O clima no domingo foi bem mais frio que na sexta e no sábado, e a ameaça de chuva foi uma presença constante ao longo da prova, com alguns relatos de gotas caindo em diversos setores da pista.

Na largada, Verstappen e Norris saíram bem, enquanto Hamilton passou a pressionar Pérez e Gasly ameaçava Bottas.

Ao final da primeira volta, o safety car foi acionado. Ocon ficou sanduichado entre uma Haas e uma Alfa Romeo na curva cinco, recebeu um toque e terminou com a suspensão dianteira direita quebrada, abandonando o carro na lateral da pista.

O safety car saiu para o reinício da prova na volta quatro de 71. Verstappen saiu bem e Norris passou a ser pressionado por Pérez, com Hamilton e Bottas logo atrás. Em um erro de trajetória do britânico, o companheiro de Mercedes passou, assumindo a quarta posição.

Ainda na mesma volta, Hamilton recuperou a posição em cima de Bottas e ainda ganhou a de Pérez, que foi parar na brita após um toque com Norris. O mexicano da Red Bull voltou na décima posição. O incidente foi colocado sob investigação. Enquanto isso, Verstappen já abria 2s para a disputa pela segunda posição.

Na décima volta, Verstappen emendava volta mais rápida atrás de volta mais rápida e já abria 3s7 para Norris, que conseguia se manter à frente de Hamilton apesar do heptacampeão já conseguir abrir a asa móvel.

Bottas vinha 2s5 atrás do companheiro de equipe, enquanto Gasly completava o top 5, descolado de uma briga pela sexta posição que envolvia Tsunoda, Stroll, Vettel, Ricciardo e Pérez.

A primeira janela de paradas foi aberta próximo da 15ª volta, para os pilotos que largaram de macios.

Com 20 voltas, Verstappen seguia tranquilo na pista, abrindo 8s5 para Norris, que seguia se defendendo bem das investidas de Hamilton. Bottas, que dava pinta de buscar apenas uma parada na corrida, estava a 4s do companheiro de Mercedes, enquanto Ricciardo era o quinto aproveitando as primeiras paradas da pista.

Na sequência, Hamilton finalmente conseguiu passar Norris, ao mesmo tempo em que os comissários confirmaram a punição de cinco segundos ao britânico devido ao toque com Pérez. Pelo rádio, Hamilton mandou uma mensagem ao piloto da McLaren: "Um grande piloto".

Norris e Bottas foram os primeiros dos ponteiros a parar, na volta 31. O finlandês aproveitou a punição do piloto da McLaren para conquistar a terceira posição, enquanto Norris voltou em quarto, logo à frente de Leclerc. Hamilton e Verstappen pararam nas duas voltas seguintes.

Na 40ª volta, Verstappen seguia tranquilamente na ponta, abrindo 17s para Hamilton. Por outro lado, Bottas vinha mais rápido que o companheiro de equipe, se aproximando rapidamente. Já mais atrás, Gasly, que se aproximava do momento para a segunda parada, buscava manter a sexta posição, com Ricciardo, Leclerc e Pérez em sua cola.

O monegasco e o mexicano tiveram uma disputa mais intensa pela oitava posição, com Pérez dando um toque em Leclerc no mesmo local onde ele foi parar na brita durante a briga com Norris.

O incidente também foi colocado sob investigação e o piloto da Red Bull rapidamente foi punido com cinco segundos. Poucas voltas depois, os dois tiveram um mesmo encontro, que também foi repassado aos comissários, rendendo mais 5s para Pérez.

Com problemas na traseira do carro, Hamilton passou a perder rendimento, permitindo a aproximação de Bottas, que recebeu a orientação de que poderia ultrapassar o companheiro de Mercedes, para evitar um ataque de Norris, o que aconteceu na volta 52. Enquanto isso, Verstappen já abria 20s para o rival.

Por estar bem mais lento, Hamilton rapidamente foi ultrapassado por Norris a 17 voltas do fim, e a Mercedes trouxe o heptacampeão para os boxes, retornando em quarto sem problemas.

Tranquilo na liderança, a Red Bull trouxe Verstappen para os boxes a dez voltas do fim para colocar um novo jogo de pneus. O holandês voltou sete segundos a frente de Bottas.

Mesmo com uma mensagem no rádio que deixou dúvidas sobre a condição de seus pneus nas voltas finais, Max Verstappen cruzou a linha de chegada em primeiro, completando mais um passeio no Red Bull Ring. Valtteri Bottas e Lando Norris completaram o pódio, enquanto Lewis Hamilton foi o quarto.

O final da corrida ainda foi marcado por um toque entre dois ex-companheiros de Ferrari, Raikkonen e Vettel, que pararam na brita e nenhum acabou cruzando a linha de chegada.

Com o fim da rodada tripla, a Fórmula 1 tira uma semana de folga, retomando as atividades entre 16 e 18 de julho com o GP da Grã-Bretanha em Silverstone, a décima etapa da temporada 2021. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

F1 AO VIVO: PASSEIO de Verstappen, SOFRIMENTO de Lewis, POLÊMICA com Norris e ZICA de Pérez | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Mercedes jogou a toalha para 2021 após derrota na Estíria?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: