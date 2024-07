F1: Confira o resultado final do Grande Prêmio da Hungria

Oscar Piastri conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 no GP da Hungria. Em corrida marcada pela hesitação de Lando Norris em devolver a liderança da prova ao australiano, a pedido da McLaren, o piloto do carro 81 cruzou a linha de chegada na primeira colocação.

O pódio foi completado por Norris e Lewis Hamilton, que terminou entre os três mais bem colocados pela 200ª vez em sua carreira. Charles Leclerc chegou em quarto, enquanto Max Verstappen, líder do Mundial, foi quinto. Confira o resultado final:

