Na manhã deste domingo, foi disputado o GP da Hungria de Fórmula 1, 13ª de 24 etapas da temporada deste ano. E quem ficou com a vitória foi o australiano Oscar Piastri, que triunfou pela primeira vez na categoria e liderou dobradinha da McLaren à frente do companheiro inglês Lando Norris em Mogyoród.

Quem completou o pódio foi Lewis Hamilton, da Mercedes: o britânico foi tocado por Max Verstappen, da Red Bull, em incidente provocado por tentativa demasiadamente otimista do holandês, que levou a pior e perdeu o top 3, terminando em quinto.

A corrida

Na largada, Piastri botou por dentro de Norris, assumiu a linha interna e subiu de segundo para primeiro, com Lando se engalfinhando com Verstappen. Max passou por fora da pista, mas devolveu a posição para o inglês, ainda que a contragosto, algumas voltas depois. Hamilton foi a quarto, à frente das Ferrari.

Mais adiante, começou a rodada de pits, com Lewis, Norris e Piastri parando nesta ordem. Verstappen parou depois. Depois das paradas, Oscar seguiu na ponta, seguido por Lando, enquanto Hamilton surgiu na frente de Max, embora o holandês tenha apostado em melhores condições de pneu no segundo stint.

Mais atrás, o britânico George Russell, que largou em 17º com a Mercedes, e o mexicano Sergio Pérez, que começou de 16º com a Red Bull, focavam em uma corrida de recuperação. A Ferrari, por sua vez, vinha no pelotão imediatamente posterior a Piastri, Norris, Hamilton e Max, à frente das Aston Martin.

Na volta 35 de um total de 70, Verstappen tentou dar o bote em Lewis, mas passou do ponto de freada e tomou o troco. Na sequência, Hamilton parou, com direito a ataque de fúria de Max, reclamando da estratégia da Red Bull, que permitiu que o holandês ficasse vunerável a undercuts de Mercedes e Ferrari.

Pouco depois, as duas McLaren pararam, primeiro Norris e na sequência Piastri, com Oscar perdendo a posição para Lando, embora mediante acordo para posterior devolução do posto em prol do australiano. o 50º giro, Max parou e voltou em quinto, atrás do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, e de Lewis.

Na reta final da prova, o clima seguiu tenso na McLaren e Verstappen foi para cima de Hamilton, mas o holandês passou do ponto de frenagem e acabou gerando toque (o Motorsport.com mostra acima) com Lewis, que levou a melhor e terminou no pódio. Max terminou em quinto, atrás de Leclerc. Oscar venceu.

O espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, chegou em sexto, à frente de Pérez e Russell. A próxima etapa da F1 2024 é o GP da Bélgica, disputado no próximo fim de semana em Spa-Francorchamps, com corrida sprint.

