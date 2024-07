Oscar Piastri conquistou a primeira vitória na Fórmula 1 no GP da Hungria, mas a liderança não chegou sem polêmicas sobre a equipe. Lando Norris estava liderando a corrida quando recebeu a ordem de devolução de posição, e gerou um clima ruim entre ele, o rádio da equipe e Piastri, até as últimas voltas, quando acatou as ordens da McLaren.

Mesmo com a posição devolvida, o clima entre a equipe ficou ruim, pela demora para acatar as ordens, inclusive aumentando o tempo durante os vários pedidos do engenheiro de Norris para deixar Piastri passar e ganhar a corrida em Hungaroring.

Após a corrida, o clima parecia estar mais ameno na equipe, com Norris relatando ser "um dia incrível para nós como equipe". Sobre a ordem da equipe, o britânico não falou muito: "A equipe me pediu para fazer isso, então eu fiz... e, sim, é isso".

Já Piastri estava mais animado pela vitória, mas ainda pautado pela situação com Norris, citando que a atitude da equipe foi correta: "Quanto mais tempo você deixa [para acatar as ordens], é claro, mais você fica um pouco nervoso. Mas não, foi, sim, bem executado pela equipe. E sim, acho que foi a coisa certa".

Sobre a vitória, o australiano diz ser algo "muito especial": "Esse é realmente o dia com que eu sonhava quando era criança, estar no topo de um pódio da F1. Sim. Obviamente, foi um pouco complicado no final, mas não, eu me coloquei na posição certa no início".

Mas, no entanto, Piastri também disse entender o motivo de Norris ter demorado: "Claro. Fiz tudo certo até o último pitstop e só paramos para proteger outras pessoas".

F1 AO VIVO: O GP da Hungria, com Piastri x Norris x Verstappen x Hamilton! PETECOF e MOTTA debatem



Podcast Motorsport.com debate chances dos brasileiros no grid titular da F1 e Norris x Verstappen

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!