A Comissão da Fórmula 1 se reuniu em Londres nesta segunda-feira (14) e definiu alguns temas pendentes para a temporada de 2022. Um dos principais era o destino das corridas Sprint, considerada um sucesso em 2021.

Os locais definidos serão Ímola, com o GP da Emilia-Romagna, Red Bull Ring, com o GP da Áustria e Interlagos, no GP de São Paulo.

Além disso, os oito primeiros colocados ganharão pontos, com a escala assim definida:

1º – 8 pontos

2º – 7

3º – 6

4º – 5

5º – 4

6º – 3

7 – 2

8 – 1

Foi definido também que os ajustes do teto de gastos para eventos de Sprint permanecerão inalterados, já que este foi o motivo que acabou impedindo o aumento para seis - e não três – fins de semana com Sprint para 2022. A matéria agora terá que ser aprovada na próxima reunião do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA.

