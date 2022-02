Carregar reprodutor de áudio

A partir de agora, nas corridas interrompidas antes do previsto na Fórmula 1, os pilotos receberão menos pontos do que nas provas normais. Nesta segunda-feira (14), a reunião da comissão da categoria publicou uma decisão sobre novas pontuações para os casos em que o GP acabar abruptamente, como foi na Bélgica em 2021.

Esse evento específico gerou muitas críticas, já que não houve disputa em Spa-Francorchamps por conta da chuva - todos apenas mantiveram suas posições no grid - e foram concedidos metade dos tentos normais. Max Verstappen, o vencedor, recebeu 12,5 em vez de 25 e assim em diante. Essa foi a prova mais curta da história, com apenas algumas voltas sob o safety car para garantir sua realização.

Após a reação negativa dos fãs, a FIA mudou as regras em torno de etapas encurtadas, sem pontos atribuídos a menos que um mínimo de duas voltas tenham sido concluídas pelo líder sem carro de segurança ou safety car virtual – o que significa que o GP da Bélgica do ano passado teria sido zerado.

Com as novas diretrizes, caso o primeiro colocado tenha percorrido mais de dois giros, mas menos de 25% da distância planejada, o seguinte esquema será utilizado para o top 5:

Posição Pontos 1º 6 2º 4 3º 3 4º 2 5º 1

Se o líder percorrer mais de 25%, mas menos de 50% da distância planejada, o seguinte esquema será utilizado para o top 9:

Posição Pontos 1º 13 2º 10 3º 8 4º 6 5º 5 6º 4 7º 3 8º 2 9º 1

Por fim, se o líder percorrer mais de 50%, mas menos de 75% da distância planejada, o seguinte esquema será utilizado para o top 10:

Posição Pontos 1º 19 2º 14 3º 12 4º 9 5º 8 6º 6 7º 5 8º 3 9º 2 10º 1

Caso o líder tiver complete 75% da distância originalmente planejada, os dez primeiros receberão a pontuação padrão (25-18-15-12-10-8-6-4-3-2-1).

Essas mudanças ainda precisam ser aprovadas pelo WMSC (Conselho Mundial do Esporte a Motor) e podem haver modificações na decisão final, mas a expectativa é de que não haja problemas com isso e elas se tornem oficiais em breve.

