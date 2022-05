Carregar reprodutor de áudio

Eduardo Freitas deve fazer sua estreia como diretor de provas da FIA para a Fórmula 1 no GP da Espanha, em Barcelona, segundo apurado pelo Motorsport.com. Com isso, Niels Wittich, que ocupou o cargo nas cinco primeiras corridas do ano, deve trocar de função com o português, indo para a cadeira de vice-diretor.

Freitas deve ainda seguir com a F1 na semana seguinte, no GP de Mônaco, antes de trocar o foco para as 24 Horas de Le Mans, que coincide com a etapa do Azerbaijão do Mundial.

Após a remoção de Michael Masi, a FIA decidiu que Freitas e Wittich se revezarão no cargo de diretor e vice-diretor de provas, com um plano informal para que cada um fizesse duas provas. Mas esse calendário é comprometido pelo fato de Freitas seguir com o WEC.

Ele não esteve presente nos GPs do Bahrein e de Miami. Em ambas as ocasiões, o cargo de vice-diretor foi ocupado pelo veterano da FIA Colin Haywood.

A FIA tem feito de tudo para deixar claro que, apesar de Wittich e Freitas estarem trabalhando em forma de revezamento, eles são uma equipe, não importando quem está à frente em um determinado fim de semana. Wittich vem estampando sua personalidade ao cargo nas primeiras corridas, com uma abordagem inflexível e de pouca conversa.

Niels Wittich, Race Director, FIA Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Sua mensagem é de que as regras são "preto no branco" e que devem ser seguidas, algo que tem sido bem recebido pelas equipes, que sabem melhor qual é o posicionamento da direção de prova.

"Do meu ponto de vista, esse arranjo de Niels e Eduardo é um bom início para o começo dessa nova era da F1", disse Andreas Seidl, chefe da McLaren, em Miami. "Niels é bem direito em termos de garantir o cumprimento das regras. Ele também é bem direto ao deixar claro suas expectativas. Eu pessoalmente gosto disso".

"E, ao mesmo tempo, ele está sempre aberto para diálogo e ouvir opiniões, se você acha que é preciso reconsiderar algo. E, desse ponto de vista, olhando para como foram as primeiras corridas, acho que estamos bem".

Mas o percurso de Wittich não ocorreu sem discussões. Na reunião da última sexta com os chefes de equipe em Miami, ele precisou ser convencido pelos presentes de que havia interpretado erroneamente as regras sobre o uso do DRS durante a classificação em Ímola.

Ele também mostrou que, frequentemente, prefere o uso do safety car virtual em vez do físico. Alguns observadores ficaram surpresos ao notarem essa abordagem em Miami após o acidente de Lando Norris, já que havia um carro e muitos detritos na pista.

Ele também se envolveu em assuntos que deixaram os pilotos frustrados, mais notavelmente com sua insistência com algumas regras do Código Desportivo Internacional da FIA e a proibição do uso de joias e roupas íntimas não-aprovadas.

Barcelona deve ser um ponto de largada relativamente tranquilo para Freitas começar, sem os desafios óbvios associados a uma nova corrida, como Miami. Porém, seu segundo teste, em Mônaco, não deve ser nada fácil, já que a etapa do Principado sempre traz consigo desafios logísticos.

VÍDEO: Red Bull de Verstappen é melhor que a Ferrari de Leclerc?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - Verstappen derrota Leclerc em Miami e incendeia campeonato

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: