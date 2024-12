Ayrton Senna é considerado por muitos o maior piloto da história do automobilismo, principalmente da Fórmula 1. No entanto, por muito pouco ele nunca chegou à categoria por falta de apoio familiar. Na série Senna, lançada pela Netflix, vemos que o piloto se mudou para a Inglaterra em 1981, com a então esposa, Lilian Vasconcellos.

Essa história é verídica, já que o brasileiro se mudou para competir na Fórmula Ford 1600, da qual foi campeão naquele ano. Senna venceu 12 das 19 corridas pela Van Diemen e conquistou o título em seu ano de estreia.

Porém, ele teve algumas rusgas com o companheiro de equipe, Enrique Mansilla. No circuito de Mallory Park, o argentino bateu no carro de Senna, forçando o piloto para fora da pista.

Mansilla defendeu que o brasileiro já havia feito manobras parecidas em outras etapas. No entanto, o caso gerou brigas entre os dois e gerou uma foto onde Senna aparece segurando o companheiro pelo pescoço.

Mas, apesar de ter tido grande sucesso e vencido na estreia, Senna não tinha o apoio total de sua família para continuar correndo. Eles temiam os perigos das etapas de alta velocidade e fizeram um pequeno acordo com o piloto: ele voltaria ao Brasil para tocar os negócios da família.

Assim, após vencer a Fórmula Ford 1600, Ayrton deixou a casa onde morava na Inglaterra com a esposa e voltou para gerenciar a loja de material de construção de seu pai no bairro Parque Novo Mundo.

No entanto, o piloto não conseguiu ficar muito tempo longe das pistas e, em fevereiro de 1982, decidiu voltar para a Europa e se inscrever na Fórmula Ford 2000.

Foi nesse mesmo ano que o piloto decidiu largar o sobrenome Silva e adotou o Senna, que é o sobrenome de sua mãe quando solteira. O brasileiro tomou a decisão para se destacar e 'afastar' o sobrenome muito comum no Brasil.

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



