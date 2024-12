F1: Sainz deve estrear na Williams antes do previsto; saiba mais

Carlos Sainz deve ter seu primeiro contato com a Williams antes do teste de pós-temporada da Fórmula 1, marcado para a terça-feira após o GP de Abu Dhabi, segundo apurado pelo Motorsport.com.

Esperava-se que o primeiro contato dele fosse nesse teste, mas a Williams solicitou a reserva do circuito de Yas Marina para a segunda-feira após o GP de Abu Dhabi, para gastar o segundo dia de filmagens permitido para a temporada.

Embora um dia de filmagem limite Sainz a apenas 200 quilômetros de testes, o que equivale a cerca de 35 voltas no circuito, isso será suficiente para garantir que ele se sinta confortável no cockpit e que tenha definido sua posição de pilotagem para que possa começar a correr para o teste real na terça-feira.

A estreia antecipada de Sainz com a Williams foi possível porque o chefe da Ferrari, Fred Vasseur, concordou em liberá-lo das obrigações contratuais, embora ele continue sendo piloto da Scuderia até 31 de dezembro.

Como parte do acordo firmado com a Williams, Sainz correrá com um macacão de corrida padrão da equipe, mas sem nenhum dos logotipos típicos dos patrocinadores.

Franco Colapinto, Williams FW46, nos boxes Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A Williams já confirmou que seu jovem piloto Luke Browning se juntará a Sainz no teste de Abu Dhabi, cumprindo o elemento de novato do teste com dois carros. Browning, que recentemente subiu para a F2, também fará sua estreia no fim de semana da F1 em Abu Dhabi, pilotando para a Williams na primeira sessão de treinos livres.

Embora a Ferrari tenha concordado em deixar Sainz pilotar para sua equipe de 2025 no teste de Abu Dhabi, a escuderia italiana não conseguiu obter o substituto do espanhol, Lewis Hamilton. Embora tenha havido discussões entre a Ferrari e a Mercedes sobre a disponibilidade de Hamilton, um compromisso com um patrocinador da Petronas, parceira da equipe alemã no dia do teste de Abu Dhabi, excluiu completamente a presença do sete vezes campeão.

Isso significa que a primeira aparição de Hamilton pela Ferrari será em um carro antigo, provavelmente em Fiorano, em janeiro.

NOVA POLÊMICA no final da F1 2024: Presidente da FIA em XEQUE! Mercado de pilotos 'CAÓTICO' no Catar

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!