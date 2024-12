A Audi confirmou nesta sexta-feira (29) a venda minoritária de ações da Sauber, sua equipe de Fórmula 1, para a Autoridade de Investimentos do Catar, o fundo soberano do país, mas nega que isso signifique que a marca alemã está reduzindo seu compromisso e investimentos com o projeto de entrada na categoria em 2026, mesmo em meio aos dramas financeiros enfrentados pelo Grupo Volkswagen.

Em meio a grandes perdas para a VW, a empresa planeja fechar pelo menos três fábricas na Alemanha, demitir dezenas de milhares de funcionários e reduzir suas plantas remanescentes no país de origem em uma tentativa de cortar gastos.

Essas medidas sem precedentes levaram a sugestões de que elas poderiam desencadear um impacto mais amplo para a Audi, já que ela não seria capaz de justificar os enormes gastos necessários para ter sucesso na F1.

Mas falando no GP do Catar, quando a Audi anunciou que havia chegado a um acordo para vender uma participação minoritária na equipe para a Autoridade de Investimentos do Catar (AIC),o CEO Gernot Döllner deixou claro que não havia dúvida de que a fabricante alemã continuaria a gastar o que era necessário para ter sucesso na F1.

"Temos um plano de negócios, e é um negócio para nós", disse ele, quando perguntado pelo Motorsport.com sobre o impacto da situação da VW. "Esse projeto de F1 é parte integrante da história de transformação da Audi. Não se pode construir um futuro apenas economizando dinheiro. É preciso investir. E nós temos que transformar a empresa, a Audi. Acreditamos que o projeto da F1 é parte integrante dessa transição da Audi".

Com a injeção de capital do acordo com a AIC, definida para ir diretamente para o aumento do investimento na equipe Sauber da Audi, houve sugestões de que a mudança foi desencadeada pela necessidade de encontrar fundos extras por causa dos problemas da VW. Mas Döllner explicou que os planos de se associar a um grande investidor de longo prazo foram colocados em ação há mais de um ano e não têm nenhuma relação com os últimos desenvolvimentos.

"De forma alguma", disse ele quando perguntado se havia ligações entre o acordo com a AIC e questões financeiras mais amplas para a empresa. "Quando assumi o cargo de CEO da Audi, fizemos uma análise do projeto, e a questão era como proceder. E isso foi há um ano. Parte da decisão de realmente apostar tudo e dar continuidade a esse programa foi o fato de termos de pensar maior, e pensar maior no contexto de uma fase de transição complexa em que todo o setor se encontra".

"Por isso, decidimos arrumar parceiros, como fazem outras equipes, para podermos realmente formar uma equipe forte. Portanto, não está relacionado. Iniciamos as reuniões há exatamente um ano. No dia 29 de novembro, a AIC, pela primeira vez, visitou nossas instalações em Neuburg e pôde ver a paixão e o profissionalismo da equipe".

Döllner disse que a Audi ainda não havia decidido se o envolvimento do Catar resultaria em qualquer uma de suas empresas assumindo qualquer naming rights com a equipe a partir de 2026.

"Estamos agora tendo uma visão ampla sobre isso. Nenhuma decisão foi tomada até agora", disse ele, antes de insistir que a Audi manteria pelo menos algum controle do título. "Definitivamente, a Audi será o nome titular da equipe. E, seja qual for a situação, o futuro mostrará."

Embora o nível de investimento que a AIC fez não tenha sido revelado, foi amplamente divulgado que ela terá uma participação de cerca de 30% - o que provavelmente significa um negócio na casa dos 350 milhões de dólares (R$2,2 bilhões). Com esse dinheiro indo diretamente para a Sauber, o COO Mattia Binotto disse que ele seria bem utilizado para ajudar a acelerar seu avanço no grid.

"Acho que, no final das contas, é preciso fazer o que for necessário para que a equipe se torne uma equipe vencedora", disse ele. "E se você observar a diferença entre as equipes de ponta e as equipes vencedoras de hoje, certamente há muito a ser feito".

