A Fórmula 1 realizou o único treino livre para o fim de semana do GP do Catar, penúltima etapa de 2024. A Ferrari de Charles Leclerc dominou as ações em Losail, com o monegasco 1min21s953, já nos segundos finais da sessão.

Lando Norris foi o segundo, a 0s453 do rival da Ferrari. Oscar Piastri, Carlos Sainz e Yuki Tsunoda finalizaram o top 5. Max Verstappen foi apenas o 11º.

O Treino

Com os últimos raios de sol sobre Losail, os pilotos iniciaram a jornada única de treino livre do fim de semana. A dupla da Red Bull começou na frente, com Verstappen 1min26s338, utilizando o composto médio.

Com a pista evoluindo, um 'rodízio' de líderes tomou conta da sessão nos primeiros minutos. Leclerc assumiu a liderança, com 1min23s702, utilizando pneus duros.

Na metade da sessão, quem surpreendia era a Alpine de Pierre Gasly, na terceira posição, a 0s222 do líder.

Os ventos acima de 25 km/h não ajudaram muito aos pilotos, com algumas escapadas dos pilotos da McLaren, mas sem gravidade. Piastri saiu da pista na curva 15 e Norris na 9.

Também de pneus duros, Sainz encostou em Leclerc, na segunda posição, a 0s119 de Leclerc.

Mas faltando 23 minutos, o espanhol fez a volta 'perfeita', sendo o mais rápido nos três setores, com 1min23s068, desbancando Leclerc.

Os primeiros com pneus macios foram Colapinto, Albon e Bottas, com 12 minutos para o final. Boa parte do grid também opetou pelo composto vermelho na sequência.

Com isso, Leclerc assumiu a ponta com 1min22s242. Sainz também melhorava, mas não suficiente para bater seu companheiro.

Norris apareceu também, com a segunda colocação, restando quatro minutos, a 0s136 de seu rival ferrarista. Piastri era o terceiro.

Entre os ponteiros, ainda deu tempo de Leclerc melhorar ainda mais a sua melhor marca, com 1min21s953.

O classificatório da corrida sprint acontece às 14h30, horário de Brasília.

Resultados

NOVA POLÊMICA no final da F1 2024: Presidente da FIA em XEQUE! Mercado de pilotos 'CAÓTICO' no Catar

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!