As equipes da Fórmula 1 terão novas oportunidades para andar com os pneus de 2021, agora os modelos definitivos. Os compostos da Pirelli serão testados em mais uma sessão de treino livre, ou no Bahrein ou em Abu Dhabi.

A decisão vem após o teste bem-sucedido de diferentes protótipos do novo modelo em Portugal. Isso permitiu que a Pirelli confirmasse à FIA em primeiro de novembro, dentro do prazo determinado, qual versão foi a escolhida.

Como nem todas as equipes tiveram a chance de andar com todos os protótipos em Portimão foi decidido acrescentar mais um TL2 para que todos possam andar com os modelos finais, acumulando dados para 2021.

Como foi o caso em Portugal, serão dedicados os 30 primeiros minutos de um TL2 para os pneus. A nova construção visa melhorar a durabilidade após os problemas em Silverstone.

A maior mudança é nos pneus dianteiros, com um perfil revisado. O traseiro não pôde ser ajustado, especialmente pelo problema de não conseguir testá-los de fato em Portugal com o assoalho atual.

"Fizemos análises a partir dos resultados dos testes de Portimão, coletando feedback dos pilotos e dados de telemetria", disse o chefe da Pirelli na F1, Mario Isola. "Foi uma boa validação, em condições difíceis, com uma pista nova. Os resultados foram bons".

"Identificamos um protótipo que é uma melhora em nossa opinião, comparado com o atual. Todos que levamos a Portimão têm um nível maior de integridade. O que faltava e a dirigibilidade e a performance na pista".

Sobre os planos do TL2, Isola disse: "Essa foi a primeira vez que fornecemos protótipos diferentes a equipes diferente. Em geral, no passado, entregamos os mesmos conjuntos a todos. Com isso, nem todos andaram com o protótipo que será usado".

"Então estamos conversando com a FIA e as equipes para fazer mais um teste com o protótipo selecionado".

"A diferença não é enorme, vamos validar uma construção que não é um produto completamente diferente em comparação com o deste ano. Mas, em termos de integridade, o resultado foi promissor nos testes indoor".

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

RETA FINAL: Hamilton e Wolff em caminhos diferentes em 2021?

PODCAST: É bom negócio ser companheiro de Max Verstappen na Red Bull?