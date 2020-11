O chefe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff, defendeu seu protegido George Russell depois que o piloto da Williams bateu no GP da Emilia Romagna.

Russell ficou perturbado depois de perder o controle atrás do safety car e rodar contra a parede quando estava à frente das Alfa Romeos, que terminaram em nono e décimo lugares.

Wolff disse que seus atuais e anteriores pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Nico Rosberg, todos aprenderam com seus erros, e que seria o mesmo para Russell, que deve ter um futuro com a equipe Brackley.

"Isso tudo faz parte do processo de desenvolvimento", disse Wolff. "O que torna Lewis e Valtteri tão especiais, e antes de Nico, foi a experiência que eles ganharam.”

“Acho que todo mundo precisa colocar um carro no muro atrás do safety car. Vimos isso com os mais experientes e cometendo erros sob pressão.”

"E eu acho que o que George fez, aconteceu com os melhores. É uma sensação horrível para ele agora, mas vai terminar, ser como uma cicatriz e ele será um piloto melhor no futuro."

O ex-diretor técnico da Mercedes e Williams, Paddy Lowe, que trabalhou com Russell em ambas as equipes, também foi em sua defesa.

Lowe fez referência ao GP de San Marino de 1991 em Ímola, quando Alain Prost rodou em uma volta de apresentação em pista molhada, e não conseguiu largar.

Respondendo a um tweet de desculpas de seu ex-piloto, Lowe disse: "Deixe isso para trás, George Russell, você está em ótima companhia. Imagine rodar na volta de apresentação em uma Ferrari em Ímola quando se já é 3 vezes campeão. Todo mundo comete erros."

O piloto da Haas, Romain Grosjean, que sofreu um acidente famoso em circunstâncias semelhantes atrás do safety car no GP do Azerbaijão em Baku, expressou sentimentos semelhantes em uma resposta a Russell nas redes sociais.

"Cara, eu conheço o sentimento", disse Grosjean. "Vai demorar um pouco para esquecer, mas o que você faz é mega. Continue acelerando."

