O Podcast Motorsport.com comemora 9 milhões de downloads e fala nesta semana sobre o futuro do ainda hexacampeão mundial de F1, Lewis Hamilton. Os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo discutem e analisam o que estaria atrasando a confirmação de permanência do piloto, bem como o do chefe da Mercedes, Toto Wolff, comandante dos sete títulos mundiais de construtores da categoria.

No Baú do Charlinho, o jornalista Charles Marzanasco Filho fala sobre aqueles pilotos que tiveram sucesso nas duas e também nas quatro rodas.

Ouça agora mesmo

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Chefe da Red Bull detona erro de Albon após fiasco em Ímola e tailandês se complica para 2021