A temporada de 2021 da Fórmula 1 está chegando à metade e, com isso, os rumores de possíveis transferências de pilotos surgem no paddock e entre os fãs. A Mercedes, que domina a categoria desde o começo da era híbrida, em 2014, está atrás da Red Bull no mundial de construtores deste ano e já foi questionada sobre uma possível troca de Valtteri Bottas por George Russell, atualmente na Williams.

O britânico, que faz parte da academia da montadora alemã, não venceu o GP de Sakhir de 2020 por um erro da própria equipe, que se atrapalhou no seu pit stop. Ele é um dos nomes mais cogitados para assumir o segundo assento. No entanto, o chefe da escuderia Toto Wolff negou que uma troca possa acontecer nos próximos meses.

O brasileiro Felipe Massa, ex-piloto da F1, falou ao Motorsport.com sobre a possibilidade de "efetivação" do jovem talento: "Primeiro, seria o caminho certo. Se você tem um piloto novo, investe nele para quem sabe um dia ele virar o seu principal, eu acho que essa equipe tem que ter a coragem de fazer isso na hora certa.

"Acredito que o Russell já tem uma certa experiência na categoria. Na única corrida em que ele teve a chance de estar em um carro bom, ganharia se a Mercedes não tivesse errado. O correto é que isso aconteça. Já é uma mudança importante para o piloto", completou.

Massa ainda relembrou sua própria trajetória na Ferrari: "Ele vai ter o Hamilton como companheiro, mas quando eu entrei, tinha o Schumacher. Isso é bacana: um piloto jovem que vem tendo a sua oportunidade. Aí vai depender do trabalho que ele fizer. Espero que isso aconteça e o Russell é um cara que merece essa oportunidade."

"Em 2006 [ano de estreia de Felipe na escuderia] foi um ótimo aprendizado. Na primeira metade do ano eu sofri um pouquinho, mas logo estávamos disputando a cada corrida, com pole, vitória, sempre no mesmo ritmo. Depois disso eu tive mais anos à frente em uma equipe grande. No final, valeu a experiência."

Massa COMPARA Bottas e Pérez e comenta DRAMA dos 'segundos pilotos' da F1 2021: "Não é só a cabeça"

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual é o tamanho do "drama" de Bottas e Mercedes em 2021?

Your browser does not support the audio element.