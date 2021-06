Nesta segunda-feira, o RETA FINAL chega com todos os detalhes do GP da França de Fórmula 1, marcado pela grande vitória de Max Verstappen, da Red Bull. O programa aborda a glória do líder do campeonato e da equipe que está na ponta entre os construtores, mas também 'esmiuça' o fraco desempenho da Mercedes em termos de estratégia, além de falar de seus pilotos: Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

A atração é apresentada por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo.

PODCAST: Qual é o tamanho do 'drama' de Bottas e Mercedes em 2021?

