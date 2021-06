Com rumores surgindo constantemente sobre a dupla de 2022, a Mercedes anunciou que pode esperar para decidir sobre quem ocupará a segunda vaga na equipe de Fórmula 1 até o fim do ano, enquanto pondera entre Valtteri Bottas e George Russell.

Enquanto a montadora alemã espera fechar um novo contrato com Lewis Hamilton já na pausa de verão da F1, em agosto, ela mantém uma certa incerteza sobre o momento para decidir sobre seu segundo piloto.

Tanto Bottas quanto Russell têm contratos que chegam ao fim neste ano, e informações na imprensa europeia davam que a equipe poderia tomar a decisão logo.

Com Bottas tendo alguns problemas recentemente, surgiram inclusive especulações de que a Mercedes poderia anunciar a contratação de Russell na altura do GP da Grã-Bretanha, em julho.

Mas falando durante o GP da França, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que não há pressa para decidir o que fazer, e que há uma chance de que o assunto possa se arrastar até o inverno europeu, no fim de 2021, começo de 2022.

Perguntado sobre o momento do anúncio, Wolff disse: "Em algum momento do inverno, acho. Mas não sei se seria dezembro, janeiro ou fevereiro".

Questionado se a equipe realmente pode esperar tanto assim, respondeu: "É muito provável, porque sempre fomos leais e comprometidos com nossos pilotos. E é isso que estamos fazendo".

Enquanto Bottas teve sua cota de decepções no ano, Wolff disse que a bola está no lado do finlandês em relação à convencer a Mercedes a mantê-lo ou não.

Perguntado o que Bottas teria que fazer para ficar com a Mercedes, Wolff disse: "Pilotar rápido o carro no sábado e no domingo. Se ele fizer isso, ele se coloca em uma boa situação em termos de 2022".

Wolff também deixou claro que a decisão final seria tomada com base na performance, e que não haveria uma tentação da Mercedes em fazer uma mudança simplesmente por trocar de pilotos.

"Isso [esse ímpeto] é uma das coisas que precisam ser consideradas? Absolutamente. Mas não é o principal".

"O principal é performance consistente. Especialmente neste ano difícil, precisamos de dois pilotos que estejam dando o melhor. Se um tem um final de semana ruim, ou abandona, precisamos que o outro assuma o comando. E é por isso que é sempre importante ter ambos no máximo de sua habilidade".

