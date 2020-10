Bicampeão da Fórmula 1 em 2005 e 2006, Fernando Alonso testará o carro da Renault em Barcelona. Os testes devem acontecer na próxima semana e será a primeira aparição de Alonso em um carro de F1 desde uma sessão no Bahrein em abril de 2019 com a McLaren. As informações são do jornalista espanhol Albert Fabregas.

O espanhol fez sua última prova na categoria em 2018 com a McLaren em Abu Dhabi, quando deixou a F1 ao final da temporada. Agora, Alonso utilizará o R.S.20 em um "dia de filmagem", dispositivo no regulamento usado pelas equipes como uma forma de testar o carro atual durante a temporada, já que a categoria proíbe esse tipo de testes durante o ano.

As equipes de F1 têm dois dias de filmagem por ano, sendo que cada um não pode passar de 100km percorridos com o carro. Haviam especulações de que a Renault colocaria Alonso nos testes de novatos, que serão realizados no final de 2020 em Abu Dhabi, mas essa possibilidade foi descartada.

Com passagem pela F1 entre 2001 e 2018, Alonso já vem realizando alguns trabalhos com a equipe francesa, inclusive com o espanhol já tendo feito o molde do banco e treinado no simulador do time em Enstone, na Inglaterra.

O piloto bicampeão mundial foi contratado em julho deste ano para competir na Fórmula 1 com a Renault em 2021. Alonso será companheiro de equipe do francês Esteban Ocon e Daniel Ricciardo irá para a McLaren.

Renault R.S.20 (Temporada 2020) Motor: Renault Combustível: BP Ultimate Pneus: Pirelli Pilotos: 3 - Daniel Ricciardo 31 - Esteban Ocon

Os detalhes da carta de Chase Carey sobre GP do Brasil e o que falta para o Rio ser confirmado na F1

PODCAST – A Fórmula 1 perde força com a saída da Honda?