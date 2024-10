Assim que a bandeira quadriculada foi agitada em comemoração à vitória de Charles Leclerc no GP dos Estados Unidos, um grande número de torcedores da Fórmula 1 entrou na pista antes que os últimos carros tivessem completado suas voltas nos boxes.

A FIA estimou que cerca de 200 pessoas entraram na pista prematuramente na reta principal, passando por cima de uma cerca de dois metros, depois por uma barreira e, finalmente, pelo muro de segurança.

As invasões prematuras da pista são consideradas uma violação grave dos protocolos de segurança da FIA, de modo que os representantes da US Race Management e do COTA tiveram que comparecer perante os comissários de pista para dar uma explicação.

Nessa reunião, os comissários determinaram que o evento havia violado o Código Esportivo Internacional da FIA ao "deixar de tomar medidas razoáveis, o que resultou em uma situação perigosa".

Como resultado, o evento foi multado em 500 mil euros, cerca de R$ 3 milhões, dos quais 350 mil euros, mais de R$ 2 milhões reais, foram suspensos até 31 de dezembro de 2026, sob a condição de que nenhuma outra infração fosse cometida durante futuros eventos regulamentados pela FIA no circuito do Texas.

A suspensão parcial da multa foi imposta porque essa foi a primeira vez que o protocolo de segurança foi violado no Circuito das Américas.

Vários fãs entraram na pista de Austin logo após o final. Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

O promotor também é obrigado a apresentar um plano formal à FIA, antes do final do ano, no qual se compromete a descrever as medidas que tomará para evitar que tal situação se repita e a investigar quaisquer outras áreas que possam potencialmente constituir um ponto de invasão da pista.

Os comissários observaram que o plano de segurança do evento para permitir a entrada de espectadores no circuito foi bem implementado, mas que os organizadores haviam omitido uma possível zona de incursão na reta principal, o que acabou causando problemas de segurança no domingo.

Os problemas de controle de multidões se tornaram um tema recorrente nos últimos anos. Em 2023, invasões de pista prejudicaram o GP da Austrália, e os organizadores foram solicitados a enviar um relatório semelhante ao órgão regulador. Os organizadores de Melbourne acabaram decidindo banir sua tradicional invasão de pista para a corrida deste ano.

Também não foi um caso isolado, pois uma situação semelhante ocorreu no GP do Brasil, quando os torcedores entraram no circuito de Interlagos na Curva 1 quando os carros cruzaram a bandeira quadriculada.

Os comissários recomendaram que a FIA dedicasse a parte garantida da multa às iniciativas de segurança do departamento de segurança da regulamentadora para o esporte a motor.

