Andrea Stella criticou os comissários de pista do GP dos Estados Unidos e defendeu que os mesmos "interferiram de maneira inapropriada" na batalha de Lando Norris e Max Verstappen pelo terceiro lugar na corrida de Fórmula 1.

O piloto da McLaren foi punido com cinco segundos por passar por fora da pista no fim da etapa e tomar a posição do tricampeão.

Norris havia alcançado Verstappen calçando pneus duros e começou a exercer forte pressão sobre seu rival no campeonato, embora cada uma de suas tentativas de ultrapassagem tenha sido rechaçada pela defesa bem organizada do holandês.

Na 52ª volta, Norris passou ao lado de Verstappen com o DRS, e os dois carros acabaram saindo da pista; Lando, em seguida, passou à frente de Max, com o pitwall da McLaren satisfeito por ambos os pilotos estarem fora da pista.

No entanto, Norris não conseguiu criar uma vantagem sobre Verstappen grande o suficiente para absorver a eventual penalidade de cinco segundos, cruzando a linha com 4,1 segundos de vantagem na pista.

Stella diz que não tem "nenhuma dúvida" de que Norris tomou a atitude correta, pois os dois carros saíram da pista, o que sugere que ambos obtiveram uma vantagem.

"Minha opinião é que a maneira como os comissários de bordo interferiram nesse belo esporte automobilístico foi inadequada, porque os dois carros saíram da pista", disse Stella à Sky F1.

"Portanto, ambos os carros ganharam uma vantagem. É uma pena porque isso nos custou um pódio. Isso nos custou uma corrida em que fomos pacientes. Depois que fomos empurrados para fora na primeira volta, na primeira curva, aceitamos o fato".

"Dito isso, nossa posição é muito clara - esse tipo de decisão dos comissários de pista não pode ser objeto de recurso. Para nós, o capítulo está encerrado e vamos para a próxima corrida".

Perguntado se havia alguma possibilidade de Norris ter devolvido a posição, Stella achou que não havia necessidade, afirmando que "verificamos duas vezes que os dois carros saíram da pista. Para nós, não havia dúvida de que a manobra estava correta".

Norris disse que o tempo que os comissários de bordo levaram para tomar a decisão de aplicar-lhe uma penalidade de cinco segundos deve ter significado que se tratava de uma decisão rápida demais.

Ele também mencionou o fato de que a manobra de Verstappen na primeira volta, que também resultou na situação em que ambos os pilotos estavam fora da pista, foi permitida - enquanto sua disputa pelo terceiro lugar não foi.

"É impossível saber [se o pedido da equipe para que ele devolvesse o lugar teria dado certo], os comissários de bordo obviamente não conseguem se decidir por algumas voltas, então não é uma decisão fácil, ou teria sido tomada um pouco mais cedo", disse Norris à Sky F1.

"Eu tentei. Ele também saiu da pista, alguns metros fora da pista, então claramente entrou com muita força e também obteve uma vantagem ao fazer o que fez. Mas eu não faço as regras".

"Preciso dar uma olhada [na largada] novamente. Eu estava bem apertado, obviamente o Max tentou uma brecha apertada. De dentro do carro, é obviamente mais difícil dizer algumas coisas e também mais fácil dizer outras".

"Obviamente, ele se comprometeu bastante, o que tem o direito de fazer, mas, mais uma vez, saiu completamente da pista".

"Ele defende indo para fora da pista, ultrapassa indo para fora da pista. Mas não vou me queixar. Max pilotou bem e se defendeu bem, fizemos uma boa corrida juntos. Mas as regras são as regras".

