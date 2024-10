No final do GP dos Estados Unidos em Austin, o vencedor Charles LeClerc, o vice-campeão Carlos Sainz e o terceiro colocado Max Verstappen estavam todos no pódio - mas faltava algo. Três coisas, na verdade.

Nenhum dos que subiram ao pódio recebeu os tão aguardados troféus da Pirelli que foram exibidos nos dias anteriores à corrida.

Após a corrida, a Pirelli confirmou ao Motorsport.com que a empresa - em conjunto com a FIA - retirou os troféus de uso porque ficou ciente das possíveis semelhanças com outros designs.

A Pirelli não confirmou, mas os troféus se assemelham muito a esculturas e objetos de coleção criados pela marca Bearbrick.

Sainz e Verstappen levantaram pneus em miniatura, como os que foram dados ao trio do pódio da corrida Sprint de sábado.

Por sua vez, Leclerc parecia estar segurando um troféu alto e metálico em forma de tubo. Nenhum deles se parecia remotamente com os ursos-robô apelidados de Heroo, criados pela Pirelli e projetados pelo artista italiano Matteo Macchiavelli.

Cada um dos troféus tinha um corpo preto e braços articulados com uma cabeça cromada que combinava com a posição de chegada: ouro para o primeiro, prata para o segundo e preto para o terceiro.

A Pirelli apresentou os troféus no início da semana e os exibiu no grid no dia anterior à corrida, colocando-os na parede do box e dando a eles suas próprias credenciais de acesso ao paddock.

A Pirelli chegou ao ponto de remover o link original em seu site de imprensa que mostrava os troféus.

NORRIS PUNIDO POR INCIDENTE COM MAX: é JUSTO? Leclerc vence em 1-2! | Rico Penteado e Nicolas Costa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com - F1 volta: DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS e tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON! Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!