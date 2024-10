Max Verstappen não poupou palavras ao chamar a rival direta na briga pelo título da Fórmula 1, McLaren, de 'chorona' após o GP dos Estados Unidos acabar em polêmica por conta de uma punição aplicada a Lando Norris na última volta da prova.

Verstappen e Norris brigavam bravamente pelo terceiro lugar do pódio quando o britânico da equipe de Woking ultrapassou o rival - que imediatamente alegou no rádio que Lando havia feito a manobra pelo lado de fora do traçado e que esperava uma punição por isso.

Do outro lado, Norris defendeu que assim como ele, Verstappen também tinha saído da pista e por isso a situação estava 'elas por elas'. Contudo, a uma volta do fim da corrida, a direção de prova entendeu que o britânico de fato tinha usado o lado de fora do traçado para ganhar vantagem e o puniu em 5s.

A penalização não foi bem vista pela cúpula da McLaren, já Max Verstappen defendeu a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e deixou claro, durante a coletiva de imprensa após a corrida, que a entidade seguiu de acordo com as regras do esporte.

"Não [me simpatizo pelo que aconteceu] eles [McLaren] têm reclamando muito ultimamente de qualquer maneira. Está muito claro nas regras, se [você] está fora das linhas brancas, você não pode ultrapassar."

