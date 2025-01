A Cadillac está se preparando para se tornar a 11ª equipe da Fórmula 1 e agora se prepara para superar o último requisito da FIA antes de estrear em 2026. Segundo informações do Auto Motor und Sport, a regulamentadora está revisando todos os documentos atualizados para a candidatura.

O jornal informa que o processo deve ser apenas uma formalidade e é esperado que seja concluído antes do fim da temporada de 2025.

"A FIA está atualmente revisando a inscrição da Cadillac. Estamos na fase final do processo de verificação operacional e esperamos concluir em breve. Estamos trabalhando dentro do prazo estipulado. Caso a inscrição da Cadillac seja aprovada, ela estará em conformidade com os requisitos para a temporada de 2026", disse a FIA.

Além disso, a regulamentadora ainda explicou que o teto orçamentário já deve ser aplicado à equipe em 2025, visando a próxima temporada. As regras passam a ser válidas assim que o processo de inscrição for finalizado.

Sobre a questão do tempo de testes de túnel de vento, a FIA explicou que a Cadillac terá o direito de usar exatamente o mesmo tempo que a Sauber/Audi até o final de junho.

A Cadillac também tem o projeto ambicioso de produzir suas próprias unidades de potência até 2028, mas precisa cumprir uma meta exigente para estar dentro do regulamento.

"De acordo com os regulamentos atuais, os fabricantes de unidades de potência devem cumprir as restrições necessárias, incluindo testes em dinamômetro, pelo menos três anos antes da entrada planejada. Esse seria o prazo mais tardio para notificar a FIA".

