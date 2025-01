A Ferrari segue fazendo Charles Leclerc e Lewis Hamilton limpar o gelo após o fim do ano e retornar à forma para começar a nova temporada da Fórmula 1. Dessa vez, os pilotos estão em Barcelona para três dias de testes com o SF-23.

Nesta terça-feira (28), Leclerc foi o primeiro a assumir o volante do SF-23 no teste privado em Barcelona, depois de dar algumas voltas em Fiorano na última semana.

Agora, a Scuderia fará três dias com o carro da temporada de 2023, dando mais tempo para Hamilton se adaptar com o motor italiano e a maneira como a equipe trabalha ao longo dos fins de semana.

Os testes devem acontecer até o dia 30 com o SF-23, dando espaço para o heptacampeão e Leclerc darem algumas voltas e encontrarem seu ritmo. Logo na sequência, eles seguem em Barcelona para fazer outros testes com o SF-24 com pneus da Pirelli para 2026.

YAMAHA x HONDA: Quem ACERTA e VENCE na MOTOGP 2025? Prévia da PRÉ-TEMPORADA e PRAMAC-ALPINE!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

YAMAHA x HONDA: Quem ACERTA e VENCE na MOTOGP 2025? Prévia da PRÉ-TEMPORADA e PRAMAC-ALPINE!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!