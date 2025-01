Ralf Schumacher, ex-piloto e comentarista, afirmou que seu irmão, o heptacampeão Michael Schumacher, fazia a diferença na Fórmula 1 e como apenas Max Verstappen é único na categoria atualmente.

Em entrevista ao jornal britânico The Times, Ralf comparou as performances do holandês tetracampeão da F1 com a do irmão:

"Se você olhar para os últimos anos, não há muitas pessoas fazendo uma grande diferença como meu irmão [Michael Schumacher] - se você considerar onde ele começou com o carro e o que ele poderia fazer com ele", disse Ralf.

"É a mesma coisa para mim agora com Max Verstappen. Para mim, ele realmente faz a diferença. Não há ninguém como Max na Fórmula 1 atualmente. Isso está claro."

Ao ser perguntado se sentia que Verstappen também tinha a mesma habilidade de Michael, Ralf não soube dizer: "Não sei", diz ele. "Às vezes eu tinha [essa percepção] e às vezes não tinha."

