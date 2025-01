Carlos Sainz Sr., bicampeão mundial de rali e pai do piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr., afirmou que o filho é subestimado e que ele está sempre melhorando.

Depois de quatro anos na Ferrari, Carlos Sainz se juntará à Williams, que teve um 2024 abaixo do esperado ao terminar na penúltima colocação do campeonato de construtores.

Sainz Sr, afirmou que seu filho é um piloto subestimado que deve lhe dar ainda mais felicidade no futuro.

"Em parte devido à sua personalidade e ao fato de ter vindo depois de Fernando [Alonso], acho que ele é subestimado e suas qualidades como piloto não são reconhecidas", disse o bicampeão mundial de rali ao El Cafelito.

"Acho que o melhor desempenho de Carlos ainda está por vir. Esse é o meu sentimento. Ele é um piloto que está sempre melhorando e parece dar o seu melhor a cada ano".

"Há pilotos que chegam muito rápido, dão tudo de si e depois caem rapidamente, enquanto Carlos continua melhorando a cada ano. Ele já superou o choque do que aconteceu com a Ferrari e está se concentrando no que resta".

