Pierre Gasly foi desclassificado da sessão classificatória para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 deste sábado. Originalmente na 13ª, o carro do francês foi flagrado com uma irregularidade técnica.

Os carros contêm um medidor chamado de “fluxo de combustível”, que pode monitorar o fornecimento de combustível ao motor. Existem valores máximos no que diz respeito à oferta máxima e os dados mostram que o piloto da Alpine os ultrapassou.

A direção da prova considerou o fato e decidiu retirar Gasly dos resultados. Para o francês, isso significa que ele terá que largar o GP do Azerbaijão na última posição.

A desclassificação de Gasly é um pequeno curativo na ferida de Lando Norris. O britânico queria diminuir a liderança de Max Verstappen no campeonato de pilotos em Baku, mas surpreendentemente caiu no Q1.

Ao desclassificar Gasly, o piloto da McLaren pode alinhar em 16º lugar no grid deste domingo, em vez de 17º. Zhou Guanyu – que teria que largar no final por ultrapassar o número máximo de peças do motor – também se beneficia. O chinês ocupa agora o 19º lugar.

Em sua visita aos comissários, os engenheiros da Alpine explicaram que a transgressão momentânea foi resultado de uma falha técnica, e foi tão pequena que não proporcionou nenhuma vantagem de desempenho, mas os comissários sentiram que não havia razão para reduzir a sanção usual de desqualificação.

"Os representantes da equipe explicaram que tiveram uma falha técnica inesperada de curta duração que aumentou o fluxo de massa de combustível mais do que o esperado de forma transitória", dizia o veredito dos comissários.

"O competidor demonstrou aos comissários que a falha técnica resultou em um tempo de volta mais lento e que nenhuma vantagem de desempenho foi obtida naquele momento. Portanto, eles argumentam, isso deve ser levado em consideração. Eles também notaram que a grande raridade de violações deste artigo demonstra que isso não faz parte de sua estratégia.

"A penalidade usual para uma violação dos regulamentos técnicos é a desqualificação e os comissários observam que o Artigo 1.3.3 do Código Esportivo Internacional afirma 'Se um automóvel não estiver em conformidade com os regulamentos técnicos aplicáveis, não será defesa alegar que nenhuma vantagem de desempenho foi obtida.'"

