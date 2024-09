Uma chamada em uma fração de segundo para acionar as bandeiras amarelas para o carro danificado de Esteban Ocon foi a causa da saída de Lando Norris no Q1 do treino classificatório do GP do Azerbaijão da Fórmula 1 de 2024.

O incidente significa que Norris, candidato ao título de 2024, foi eliminado na primeira parte e se classificou em 17º lugar em Baku no sábado, o que pode prejudicar suas esperanças de ultrapassar Max Verstappen na disputa de pontos do campeonato de pilotos desta temporada.

Após a classificação, também houve considerável especulação sobre se Norris realmente passou por uma bandeira amarela ou se ele freou cedo demais ao vê-la, enquanto o chefe da McLaren, Andrea Stella, disse imediatamente após a sessão que "foi exibida uma bandeira amarela que, em última análise, não era necessária".

A FIA confirmou ao Motorsport.com que Norris recebeu uma bandeira amarela no sistema de ativação digital que acende as placas de sinalização e as luzes da cabine do carro durante o breve incidente.

Um fiscal considerou necessário devido à presença do carro de Ocon, que estava se aproximando de uma seção crítica da pista de Baku - o carro foi danificado quando o francês bateu no muro ao sair da Curva 4 (onde Franco Colapinto bateu no Q1) um pouco antes.

Ocon estava voltando para os boxes e estava sendo coberto por bandeiras brancas que avisam os outros pilotos sobre um carro lento à frente, mas entende-se que, dada a parte do circuito em que Norris o encontrou - pouco antes da alta velocidade à esquerda e à direita das curvas 18 e 19 - o comissário acima mencionado decidiu acionar o aviso de bandeira amarela para essa minissecção específica.

Esteban Ocon, Alpine A524 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

A bandeira amarela foi rapidamente desligada quando Norris e Ocon continuaram, e os oficiais da FIA ficaram satisfeitos com a ação do comissário - de acordo com informações apuradas pelo Motorsport.com em Baku.

Norris desacelerou imediatamente como resultado da bandeira amarela, depois voltou aos boxes quando o engenheiro de corrida Will Joseph o informou que ele não poderia tentar completar outra volta no Q1, depois que o britânico relatou a ativação da bandeira amarela.

Joseph então disse: "Amigo, sinto muito - eles não deveriam ter feito isso", em relação à bandeira amarela.

Falando à Sky Sports F1 sobre o incidente logo após a classificação, Stella disse: "A equipe não disse [que havia uma amarela] porque ela foi exibida de última hora."

"Nós verificamos agora mesmo com nossas ferramentas", acrescentou. "E, na verdade, foi exibida uma [bandeira] amarela, então estamos conversando com a FIA sobre o motivo pelo qual isso aconteceu, porque uma bandeira amarela não é necessária quando há um carro que é apenas um carro lento [que] está fora do trajeto".

"Todos fazem o melhor que podem, tenho certeza, mas desta vez houve uma situação que, idealmente, não deveria ter acontecido".

"Pagamos o preço. Não damos o braço a torcer e, como eu disse, todos estão dando o melhor de si. Reconhecemos isso, seguimos em frente e faremos o nosso melhor amanhã para conseguir alguns bons pontos."

Stella disse mais tarde: "Acho que Lando estava no momento errado, em um local onde foi exibida uma bandeira amarela que, no final das contas, não era necessária."

Andrea Stella, diretor da equipe, McLaren F1 Team Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

A pergunta que a McLaren está fazendo se concentra na distância em que Ocon estava no momento em que Norris o ultrapassou - já que o monoposto da Alpine estava do lado de fora na saída da Curva 17 - e também porque nenhum dos carros havia alcançado a aproximação cega das Curvas 18 e 19.

Foi nesse ponto que Norris teve que abortar uma volta voadora no TL2 depois de cruzar com Pierre Gasly nessa seção.

O Motorsport.com apurou que o pelotão de F1 foi especificamente avisado para obedecer urgentemente às amarelas nesse ponto na reunião de pilotos pós-TL2.

Em relação a qualquer sugestão de que Norris tenha realmente reagido a um aviso de bandeira branca, a presença de uma placa de bandeira verde imediatamente após a área em que ele passou por Ocon confirma que a bandeira amarela estava sendo exibida.

As bandeiras brancas não são seguidas por bandeiras verdes no sistema digital da FIA, as bandeiras brancas são simplesmente removidas quando um carro passa por cada setor de controle.

Apurou-se também que os pilotos perguntaram à FIA se seria possível abrir essas curvas cegas de alta velocidade para as futuras corridas de Baku, dados os riscos envolvidos e os acidentes anteriores.

Falas apontam que a FIA está aberta a alterar a colocação de barreiras nessa parte do traçado de Baku - algo que também foi feito após a primeira corrida de Jeddah em 2021 - se as autoridades da cidade concordarem.

F1 AO VIVO: LECLERC DESTRÓI em BAKU e GARANTE POLE, VERSTAPPEN É 6º e NORRIS LARGA SÓ EM 17º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!