F1: Gasly visita exposição sobre Ayrton Senna em São Paulo

O piloto francês de Fórmula 1 Pierre Gasly visitou a exposição “Eu, Ayrton Senna da Silva” no Shopping VillaLobos, em São Paulo nesta quarta-feira (10). Grande fã do tricampeão mundial de F1, Gasly conheceu ainda mais sobre o ídolo, como detalhes de sua infância, momentos especiais da carreira e outras histórias de Senna quando jovem até se tornar piloto de F1.

Para que Pierre tivesse uma experiência memorável na exposição, a família de Senna preparou um vídeo exclusivo em que Viviane Senna dá boas-vindas ao piloto francês e agradece o integrante da equipe AlphaTauri pela visita.

Além disso, ao final da exposição, o piloto da F1 foi presenteado com uma miniatura oficial do capacete de Bercy, na França, corrida beneficente de kart que ficou marcada como o último grande duelo entre Ayrton Senna e Alain Prost, realizada em dezembro de 1993.

“Eu sou muito fã do Ayrton, não só como piloto, mas também como pessoa e os valores que ele tinha. Foi muito bom poder conhecer mais dele, suas histórias, sobre sua infância e carreira. Gostaria de agradecer à família Senna e todos da organização pela recepção, muito obrigado”, disse Gasly.

A exposição “Eu, Ayrton Senna da Silva” permanece aberta ao público até o próximo dia 15 de novembro. Os ingressos precisam ser reservados neste link.

