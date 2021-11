Comentarista especial da Band para o GP de São Paulo, Rubens Barrichello saiu às ruas nesta quarta-feira (10) com macacão que utiliza normalmente nas corridas da Stock Car e surpreendeu os motoristas que paravam em um dos semáforos da Avenida Paulista, em uma espécie de simulação de pit stop.

A brincadeira fez parte da ação da Band para promover a corrida em Interlagos no próximo domingo.

“É uma emoção muito grande ser comentarista da Band porque tenho visto a equipe totalmente motivada, com uma energia linda”, disse Barrichello. “É sucesso garantido. Sexta, sábado e domingo estaremos juntos nas transmissões”, afirmou.

Ao longo da semana, a emissora criou uma série de ações para promover o GP, como a exibição de réplicas de carros do piloto Ayrton Senna, pit stop em semáforos e um simulador com dimensões reais para a troca de pneus.

