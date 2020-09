Os organizadores do GP da Austrália de Fórmula 1 ainda estão trabalhando para receber a etapa de abertura da temporada de 2021 em março, de acordo com fontes ao Motorsport.com.

Entende-se que o plano preferencial é manter a mesma época, em meados de março, usado neste ano, que colocaria o dia da corrida em Albert Park em 14 de março de 2021.

Também há planos para permitir espectadores, embora os estritos protocolos de segurança para a Covid-19 na Austrália provavelmente signifiquem que a capacidade será limitada e as arquibancadas reposicionadas.

Pressionar para uma data de março não é isento de riscos, entretanto, Melbourne atualmente enfrenta lockdown de Estágio 4, graças a uma segunda onda.

No entanto, o número de novos casos caiu, dando esperança de um retorno ‘normal’ no Natal, o que também abriria o caminho para eventos como o Australian Open no início do próximo ano.

Há também a questão do fechamento das fronteiras internacionais da Austrália, embora o primeiro-ministro Scott Morrison tenha sugerido hoje um potencial para "métodos alternativos", como a quarentena em hotéis, serem usados para chegadas de locais de baixo risco.

A data de 14 de março funcionaria bem para a Supercars, que deve abrir sua temporada de 2021 com um evento em Mount Panorama no final de fevereiro.

RETA FINAL: Polêmicas da punição a Hamilton, ‘provocação’ da Red Bull e as últimas do mercado da F1

PODCAST: Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?