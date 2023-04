Carregar reprodutor de áudio

O promotor do GP da Austrália, Andrew Westacott, falou com a imprensa na manhã desta segunda-feira e, sem surpresa, abordou os dois tópicos principais à respeito da segurança do fim de semana da terceira etapa da temporada 20232 da Fórmula 1.

Após o compromisso em Melbourne, houve uma falha nos protocolos que permitiam que os torcedores invadissem a pista e além disso, um torcedor foi atingido pelos destroços do carro de Kevin Magnussen, da Haas, que colidiu com a parede. O pedaço de fibra de carbono, de acordo com testemunhas presentes, voou por mais de vinte metros no ar antes de cruzar a cerca e cortar o braço do torcedor (embora sem gravidade).

Embora não esteja gravemente ferido, Westacott disse: "Coincidentemente, um de nossos engenheiros viu e, curiosamente, parece que os restos de fibra de carbono da roda foram disparados vinte metros para o ar, para cima e para baixo no braço de um senhor".

"Nosso pessoal estava ciente do incidente, parece que foi um caso isolado, porque não é normal que as cercas de contenção de entulho subam vinte metros no ar", continuou. "A altura das cercas é a mesma em todo o mundo, cumprimos o regulamento da FIA, e no final da corrida é feito um relatório para ver o que pode ser feito para melhorar."

"Espero que ele esteja bem, é um lembrete de que a segurança é o mais importante para a Fórmula 1", disse o promotor do GP da Austrália após toda a polêmica ocorrida no último domingo.

Fans invade the circuit as marshals load the car of Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, onto a truck Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Westacott também se referiu à invasão que o levou a comparecer perante os comissários da FIA e a subsequente violação das regras da categoria: "Os fãs sabem que o acesso é controlado, e sublinho a palavra controlado, o acesso ao circuito após a corrida é sinônimo de corrida de Fórmula 1. Nós o vemos em Monza, vemos aqui e em muitos outros eventos em todo o mundo".

“Infelizmente, à direita de onde os pilotos passam, cerca de duzentos metros antes da curva 1, houve uma entrada descontrolada de pessoas na grama e algumas conseguiram chegar ao asfalto”, continuou ele. "Meu diretor de operações, eu e outras pessoas nos reunimos com a FIA e os comissários, e eles vão realizar uma investigação sobre as causas do incidente."

“Trabalhamos todos os anos para permitir o acesso dos fãs à pista no final da corrida, após a passagem dos carros. Isso foi claramente uma violação de um protocolo muito forte, que precisa ser desenvolvido e melhorado todos os anos”, disse. "Sentamos com autoridades australianas do automobilismo, fornecedores de segurança de engenharia e a Polícia de Victoria, e realizamos não apenas exercícios de simulação, mas também exercícios na pista. Algo não deu certo e a investigação começou."

Westacott acrescentou que espera que o resultado do inquérito não seja uma proibição total dos fãs entrarem no circuito após a corrida: "Espero que não haja uma proibição e não acho que precise haver, mas o que eu quero dizer é que existem linhas primárias, secundárias e terciárias de proteção, que são as infraestruturas físicas”.

"Depois, há pessoas que podem cuidar dessas áreas", explicou o responsável pela corrida em Melbourne. “Acho que com a combinação de infraestrutura e planos revisados ​​e modificados, o que sempre temos que fazer, no ano que vem pode estar tudo bem, mas está claro que o que aconteceu não foi uma situação ideal”.

GIAFFONE opina: Verstappen não quer ter amigos e lembra Alonso, RBR vai 'liberar' Pérez

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Treinos que valem pontos? F1 vai 'longe demais' com entretenimento?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: