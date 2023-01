Carregar reprodutor de áudio

O ano do esporte a motor começa com uma tragédia. Morreu na noite desta segunda-feira (02) aos 55 anos, a estrela do rally Ken Block, em decorrência de um acidente sofrido com uma moto de neve. A informação sobre o acidente e a morte foram confirmadas pela sua equipe, a Hoonigan Racing Division.

"É com o maior pesar que podemos confirmar a morte de Ken Block após um acidente sofrido hoje com uma moto de neve", publicou a equipe no Instagram. "Ken era um visionário, um pioneiro, um ícone. E, o mais importante, um pai e marido. Sua falta será muito sentida. Por favor, respeitem a privacidade da família neste momento de luto".

O Escritório do Xerife do Condado de Wasatch, que respondeu ao chamado do acidente, também divulgou um comunicado.

"Em 02 de janeiro de 2023, aproximadamente às 14h (horário local), o Centro de Emergências do Condado de Wasatch recebeu um chamado sobre um acidente envolvendo uma moto de neve na área de Mill Hollow".

"A equipe de resgate, junto com a polícia do Condado de Wasatch, Parques de Utah e o Serviço Florestal Americano responderam. O piloto, Kenneth Block, um homem de 55 anos de Park City, Utah, estava guiando a moto de neve em uma encosta íngreme quando o veículo capotou, caindo em cima dele".

"Ele foi declarado morto no local em decorrência dos ferimentos causados pelo acidente. Mr. Block estava andando com um grupo, mas estava sozinho no momento do acidente. O Instituto Médico Legal determinará a causa de morte oficial"

"Lamentamos pela morte de Kenneth e nossos corações estão com sua família e amigos, afetados pela tragédia. Agradecemos aos nossos socorristas pelo trabalho contínuo".

Block deixa sua esposa, Lucy, e três filhos. Cofundador da DC Shoes, Block começou a correr em rally nos Estados Unidos em 2005, inicialmente no Rally America. Com menos de dois anos ele já disputava o Campeonato Mundial de Rally e, com sua presença crescendo no WRC, ele assinou um acordo com a Ford em 2010 para o que seria originalmente o Monster World Rally Team.

Sua associação com a Ford levou Block a competir no Campeonato Global de Rallycross com a equipe, que passou a ser chamada de Hoonigan Racing Division em 2012. Ele foi vice-campeão em 2015 antes de ir para o Campeonato Mundial de Rallycross da FIA no ano seguinte.

Recentemente, ele seguiu competindo em campeonatos americanos de rally, perdendo o título nacional de 2022 por pouco para Brandon Semenuk. Ao longo de sua carreira, ele também participou de diversas edições dos X Games.

A sua esposa Lucy e a filha Lia também competiram nos campeonatos americanos este ano pela equipe Hoonigan.

Mas a grande força por trás da fama global de Block é, sem dúvidas, seus vídeos, chamados gymkhana. Os virais, que incluíam carros selvagens e acrobacias em altas velocidades ao redor do mundo acumularam mais de 500 milhões de visualizações desde o lançamento do primeiro episódio, em 2008.

No começo de 2021, Block anunciou que a Hoonigan encerraria o acordo com a Ford e se uniria à Audi, com foco em veículos elétricos de alta performance. Em outubro, ele lançou o primeiro vídeo chamado elecrikhana, com Block a bordo do 'Hoonitron', um carro conceito de rally classe S1 elétrico pela Las Vegas Strip.

