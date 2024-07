Lando Norris garantiu a pole position no treino qualificatório de sábado (20), do GP da Hungria da Fórmula 1, seguido por Oscar Piastri e Max Verstappen. As três sessões de classificação tiveram batida de Sergio Pérez no Q1, que segue questionado pela Red Bull e com posição incerta na equipe austríaca.

Com ameaça de chuva, que molhou pouco a pista, Yuki Tsunoda foi outro que bateu, no Q3, ocasionando no fim em uma última tentativa dos pilotos que não resultou em mudanças no grid pré-acidente. A corrida em Hungaroring, no domingo (21), começa 11h. Confira o grid:

