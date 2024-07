Piloto mexicano da Red Bull, Sergio Pérez perdeu o controle de seu RB20 no Q1 da classificação para o GP da Hungria de Fórmula 1 e bateu forte no Hungaroring, causando bandeira vermelha e interrupção da atividade classificatória nas cercanias de Budapeste. O Motorsport.com mostra no vídeo abaixo:

Logo após a batida de 'Checo', a chuva começou a cair em Mogyoród, gerando mais um desafio aos pilotos na qualificação para a 13ª de 24 etapas da temporada deste ano na categoria máxima do automobilismo mundial.

Depois de uma pausa no treino classificatório para reparos da barreira atingida por Pérez, a sessão foi retomada, com os competidores da elite global do esporte a motor se esforçando para avançar ao Q2 da atividade. O britânico George Russell, da Mercedes, não avançou ao Q2, bem como Checo.

Eliminados:

16º: Sergio Pérez (MEX), Red Bull

17º: George Russell (ING), Mercedes

18º: Zhou Guanyu (CHI), Sauber

19º: Esteban Ocon (FRA), Alpine

20º: Pierre Gasly (FRA), Alpine

F1 AO VIVO: Tudo sobre o quali do GP da HUNGRIA | Q4

Podcast Motorsport.com debate chances dos brasileiros no grid titular da F1 e Norris x Verstappen

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!