F1 - Pérez sobre acidente no Q1: "Nada muda"

Sergio Pérez disse, em entrevista, que "nada muda", sobre a permanência do mexicano na Red Bull após acidente grave na primeira sessão de classificatório do GP da Hungria da Fórmula 1, neste sábado (20). O piloto disse que está tudo bem, apenas com um pouco de dor na perna e que está "pronto para a corrida [de domingo]".

Sobre as declarações de Helmut Marko, pela manhã, que questionou a permanência de Pérez na equipe austríaca, disse que "nada muda. Não estou preocupado, estou totalmente determinado a mudar minha temporada e me concentrar no meu desempenho".

Em relação a equipe, disse sentir muito pelos erros: "Bem, não há muito a dizer, sabe. Quero dizer, sinto muito por ter decepcionado minha equipe. Como piloto, é muito doloroso deixar sua equipe na mão, mas não vou desistir. Vou realmente dar o meu melhor para reverter a situação e me esforçar ao máximo".

Mas o mexicano não parece estar desanimado com a F1, disse que é um "desafio" e que sair da categoria seria a saída mais fácil, mas não faz parte do seu "caráter", e que não irá desistir. "Acho que é importante mudar as coisas, voltar à nossa forma, porque não faz muito tempo, é só uma coisa atrás da outra. Você já viu isso com muitos outros pilotos, eles têm um fim de semana difícil, mas provavelmente quando você está na Red Bull é muito mais notório. E eu só quero voltar e vou voltar, não vou desistir".

Em relação ao acidente, Pérez declarou: "Eu perdi o controle. Acho que bati no meio-fio e, naquele momento, estava chovendo mais forte na curva oito. Então, quando bati no meio-fio, já era bem tarde na curva e fui completamente jogado na água".

