Na manhã deste sábado, foi realizado o treino de classificação que definiu o grid de largada para o GP da Hungria, 13ª de 24 etapas da Fórmula 1 2024. E quem ficou com a pole position foi o britânico Lando Norris, que liderou dobradinha da McLaren à frente do companheiro australiano Oscar Piastri. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, larga em terceiro, à frente do espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, e do britânico Lewis Hamilton, da Mercedes. O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, é o sexto.

O 'quali'

Logo no começo da atividade qualificatória no Hungaroring, o piloto mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, perdeu o controle de seu RB20 e bateu forte contra a barreira, gerando bandeira vermelha e interrupção do treino.

Com isso, 'Checo' obviamente não avançou ao Q2, assim como o britânico George Russell, da Mercedes. Veja os eliminados no Q1:

16º: Sergio Pérez (MEX), Red Bull

17º: George Russell (ING), Mercedes

18º: Zhou Guanyu (CHI), Sauber

19º: Esteban Ocon (FRA), Alpine

20º: Pierre Gasly (FRA), Alpine

Q2

Na parte intermediária do quali, os pilotos voltaram às condições de pista seca, com os eliminados sendo os seguintes:

11º: Nico Hulkenberg (ALE), Haas

12º: Valtteri Bottas (FIN), Sauber

13º: Alex Albon (TAI), Williams

14º: Logan Sargeant (EUA), Williams

15º: Kevin Magnussen (DIN), Haas

Q3

No último segmento da classificação, o japonês Yuki Tsunoda bateu forte com sua RB.

